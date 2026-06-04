Barbón acusa a Santos Cerdán de haber intentado "desestabilizar" la FSA por su "guerra sin cuartel" contra Adriana Lastra

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, aseguró este jueves que el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, tuvo "comportamientos desestabilizadores" contra la Federación Socialista Asturiana (FSA).

Tras asegurar que no sabe qué va hacer su partido con respecto a la posibilidad de emprender acciones judiciales por el caso de Leire Díaz, Barbón aprovechó para incidir en la mala relación que existía entre los socialistas asturianos y Santos Cerdán, aunque “tenía amigos en Asturias”. “Yo parto de una ventaja, yo no era santo de su devoción", afirmó durante la inauguración del aparcamiento disuasorio de la avenida de Portugal, en Gijón.

Barbón recordó que la FSA es la formación en la que milita Adriana Lastra, actual delegada del Gobierno, la cual sufrió "una guerra sin cuartel" por parte de Santos Cerdán, que la llevó, con un embarazo de riesgo, a presentar su dimisión y apartarse de Ferraz.

"Ella tiene la teoría de que no sabía por qué sobraba. Sabía que le sobraba, pero ahora quizá entienda algo más”, apuntó el presidente del Principado, que incidió en que la FSA "nunca fue grata" para Cerdán, sobre todo después de que Lastra se incorporase como vicesecretaria general, algo que no le pareció "demasiado bien".

“Él mantenía esa guerra soterrada contra Adriana Lastra. Ella lo ha dicho, Cerdán tuvo comportamientos desestabilizadores contra mi secretaría general y contra la Federación Socialista Asturiana”, insistió.