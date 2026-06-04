Barbón, sobre la conversión del taller de Barros en fábrica de blindados: "Es una inversión a la que no queremos renunciar en ningún caso"

El proyecto para convertir el taller de Duro Felguera en Barros en la segunda fábrica de vehículos militares de Indra en Asturias "es una inversión a la que no queremos renunciar en ningún caso", señaló el presidente del Principado, Adrián Barbón, a preguntas de los periodistas en Gijón.

Indra y Duro Felguera no han llegado, de momento, a un acuerdo para la compraventa del taller de Barros. Indra ha mejorado su oferta y ofrece seis millones por las instalaciones, pero desde la compañía de ingeniería industrial asturiana se considera que esa oferta no se ajusta a los precios de mercado.

"Nos preocupa mientras ese acuerdo no se llegue a cerrar", señaló Adrián Barbón, que hizo "un llamamiento tanto a Indra como a Duro para que encuentren el punto de encuentro necesario y para que esa inversión no se pierda". El presidente del Principado destacó que "el Gobierno de Asturias, en Gijón, participó en una gestión similar, en este caso en el Tallerón, y tuvo unos resultados muy positivos porque aseguró el empleo y porque los trabajadores están en una gran empresa como es Indra". Barbón se refería así a la operación que permitió la compraventa del Tallerón de Duro Felguera Calderería Pesada, el traspaso de sus 155 trabajadores y su conversión en fábrica de vehículos militares.

"Lo mismo yo quiero en este caso, planteado desde cero y en Langreo, en mi cuenca del Nalón", señaló el lavianés Barbón sobre el taller de Barros. Además, añadió que desde el Gobierno regional se sigue la operación "con mucho cuidado y con mucha preocupación". "Permítanme que sea prudente pero, desde luego, es una inversión a la que no queremos renunciar en ningún caso", aseguró el Presidente.

Por su parte, el consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, señaló que operaciones como la del taller de Barros "son procesos largos de negociación y nosotros lo estamos siguiendo de cerca desde hace meses". Afirmó que desde el Gobierno regional se está "intentando acercar posturas" y recalcó "la importancia que tiene que esa segunda fábrica de blindados se instale en Asturias". Además, insistió en que "la única posibilidad que tenemos es que se instale en el taller de Barros y vamos a hacer todo lo posible para que sea así".

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Por otro lado, Convocatoria por Asturies ha reclamado a la dirección de Duro Felguera que actúe con responsabilidad y facilite la venta del taller de Barros, una operación que considera clave para la creación de empleo y la reactivación industrial en Asturias. El portavoz parlamentario de la formación, Xabel Vegas, ha recordado que Duro "es una empresa que ha recibido y ha sido rescatada con millones de euros de dinero público y ahora tiene en sus manos poder vender ese taller de Barros para que se genere empleo en Asturias”.