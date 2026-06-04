Barbón, firme aunque se siente a negociar el modelo de financiacion: lo rechazará si no incorpora "modificaciones sustanciales" sobre lo pactado con Esquerra

El presidente del Principado, Adrián Barbón, advirtió este jueves en Gijón de que Asturias no respaldará la propuesta de reforma del modelo de financiación autonómica si el Ministerio de Hacienda no incorpora “modificaciones sustanciales” que beneficien a la comunidad. El jefe del Ejecutivo asturiano fue tajante al afirmar que el planteamiento actual, pactado por el Ejecutivo central de su partido con Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), “no nos sirve”.

Barbón explicó que el Gobierno autonómico acudirá a la reunión bilateral convocada por el Ministerio de Hacienda para defender que el nuevo sistema no se base únicamente en el número de habitantes, sino que tenga en cuenta otros factores que encarecen la prestación de los servicios públicos en Asturias, como el envejecimiento de la población o la dispersión territorial.

El coste de prestar servicios

El presidente asturiano insistió en que el Principado mantendrá una posición ya fijada en los últimos años y respaldada por distintos acuerdos políticos. Entre ellos citó la Declaración de Santiago, suscrita en 2021 con otras siete comunidades autónomas (Galicia, Cantabria, La Rioja, Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Extremadura), y el acuerdo alcanzado en la Junta General con todos los grupos salvo Vox, firmado en 2020 y ratificado este año.

La defensa de estos criterios también forma parte de las resoluciones de la FSA-PSOE, según recordó Barbón, que enmarcó la negociación en la necesidad de garantizar recursos suficientes para sostener los servicios públicos en territorios con mayores costes estructurales.

Llamamiento a negociar

El presidente del Principado se refirió además a la negativa de las comunidades gobernadas por el PP a participar en las reuniones planteadas por Hacienda. Barbón sostuvo que, por “lealtad institucional”, las autonomías deben acudir cuando el Gobierno central convoca un encuentro, con independencia de las discrepancias políticas.

En la misma línea se pronunció el consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, quien señaló que el Ministerio aún no ha fijado la fecha de la reunión bilateral con Asturias. Peláez emplazó a las comunidades del PP a sentarse a negociar y reiteró que el Principado defenderá un sistema orientado a financiar adecuadamente los servicios públicos, y no a repartir recursos en función de la capacidad tributaria de cada territorio.

El consejero consideró que la propuesta actual se aproxima más a este último criterio, por lo que Asturias mantendrá su rechazo si no se introducen cambios en la negociación.