Bayer, galardonada por las agencias españolas de energía

El proyecto de descarbonización de la fábrica de ácido acetilsalicilico de Bayer en Langreo ha recibido uno de los principales premios nacionales que ayer entregó en Oviedo la Asociación de Agencias Españolas de Gestión de la Energía (EnerAgen).

Bayer Hispania (filial española del grupo farmacéutico alemán) se alzó con el galardón a la mejor iniciativa privada en recompensa por la descarbonización total de su planta de Langreo, un proyecto conocido como la "aspirina verde". En la factoría, la empresa ha sustituido completamente el gas natural por electricidad renovable combinada con un sistema de almacenamiento térmico mediante sales fundidas, una solución que abre la puerta a la descarbonización de procesos industriales de alta intensidad energética.

Los otros tres principales ganadores de los premios de EnerAgen han sido Nasuvinsa (Navarra de Suelo y Vivienda), como mejor iniciativa pública; S5 Biodiversa, proyecto de la Universidad de Málaga que ha sido distinguida como mejor iniciativa de educación, sensibilización y difusión; y ManzaEnergía, promovida por la Asociación Vecinal del mismo nombre en Manzanares el Real (Madrid), que ganó el premio a la mejor comunidad energética.

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El jurado concedió además dos accésits. Uno, en educación, a la Cátedra Hunosa de la Universidad de Oviedo, "por su labor de formación y divulgación de la transición energética y la reconversión del legado minero"; y otro como iniciativa privada al proyecto de hidrógeno verde de la Asociación Nacional de Fabricantes de Fritas, Esmaltes y Colores Cerámicos (ANFFECC).