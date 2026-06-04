Los cambios en varias líneas de Cercanías que mejorarían ya el servicio: "Asturias al Tren" los plantea y tacha de “absoluto desastre” el retraso de los nuevos trenes

La plataforma "Asturias al Tren" califica de “absoluto desastre” el retraso en la puesta en servicio de nuevas unidades ferroviarias para las Cercanías asturianas y advirtió de que la situación supone “una tomadura de pelo” para los usuarios del tren en la comunidad. El colectivo reclama al Gobierno del Principado que eleve la presión ante Madrid y considera “no asumible” que unos trenes que, según sostiene, deberían estar circulando desde hace años no vayan a estar disponibles hasta 2028, tal como publicó LA NUEVA ESPAÑA.

La organización atribuye los problemas actuales de las Cercanías a la falta de trenes y maquinistas, tanto en la red de ancho ibérico como en la de ancho métrico. En el caso de Feve, añade que la situación se agrava por la menor capacidad de la infraestructura, al contar con un porcentaje reducido de vía duplicada.

Dos medidas para el corto plazo

"Asturias al Tren" propone dos actuaciones para mejorar la fiabilidad del servicio: instalar una nueva versión del sistema Asfa Digital en los trenes de Feve y reconfigurar las mallas horarias de los corredores Gijón-Avilés-Cudillero y Oviedo-Grado-Pravia-San Esteban.

La plataforma señala que el actual sistema Asfa Digital en la red de ancho métrico penaliza los tiempos de recorrido entre un 25% y un 30% respecto a la versión anterior. Por ello, reclama al Principado y a los partidos políticos que exijan a Renfe un calendario concreto en 2026 para la instalación de la nueva versión del sistema.

Riesgo para la línea del bajo Nalón

El colectivo también alerta sobre el futuro de la línea Oviedo-Grado-Pravia-San Esteban ante la finalización, el 31 de diciembre de 2027, de la Obligación de Servicio Público para las líneas consideradas deficitarias, pero socialmente necesarias. "Asturias al Tren" advierte de que, si no se acometen reformas horarias, existe el riesgo de que la línea quede limitada a Trubia.

La plataforma asegura que en mayo mantuvo reuniones con alcaldes del Bajo Nalón para trasladarles esta preocupación. Según el colectivo, los regidores de Grado, Pravia, Candamo y Cudillero son conscientes de la situación y han urgido a Renfe, Adif y al Principado a abordar una reforma de horarios que permita atraer viajeros y frenar el declive de la línea.

En el corredor Gijón-Cudillero, Asturias al Tren plantea modificar las frecuencias para que los servicios cortos Gijón-Avilés, actualmente cada 30 minutos, pasen a ser Gijón-Avilés-Piedras Blancas cada 45 minutos, con menos paradas intermedias y una frecuencia hasta Cudillero cada dos horas. La plataforma sostiene que esta reorganización permitiría liberar unidades y adaptar la oferta a la realidad actual del servicio.