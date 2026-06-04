César Vea, actor de "La Torre de Suso" y "Compañeros" al que el recorte de las primas renovables arruinó: "Solo pido justicia"

«Mientras mi hermano y yo tuvimos que vivir de la pensión de mi padre, mi hermana le cuidaba. Ella no se cuidó y falleció de cáncer. No imaginas lo terrible que ha sido y está siendo todo esto», expresa a LA NUEVA ESPAÑA César Vea (Logroño, 1965) al otro lado del teléfono. El actor, conocido por la película asturiana «La Torre de Suso» o la famosa serie para adolescentes «Compañeros», entre otros trabajos, ha iniciado una huelga de hambre ante la sede del PP, en Madrid. Es una nueva medida de protesta de las muchas que suma en los últimos años después de quedarse él y su familia arruinados por el recorte de las primas a la energía renovable hace más de una década.

Ahora ha acampado ante la sede del PP en Génova 13 –empezó el pasado lunes 1 de junio–, pero antes estuvo en la del PSOE, en Ferraz, también hizo huelga de hambre ante el Gobierno de La Rioja –donde hizo la inversión la familia– y hace un año se plantó en el Ministerio de Transición Ecológica en calzoncillos.

César Vea, a la derecha, y su hermano, protestando ante Ferrax. / Cedida

«Solo pido justicia y que me hagan caso», señala. Con la huelga de hambre busca llamar la atención y recuperar el dinero invertido en las renovables. Su objetivo es que se organice una comisión de investigación en el Senado por el recorte de las primas en 2010, medida adoptada por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, quien modificó una normativa anterior que garantizaba rentabilidad alta durante años si se invertía en placas solares. Zapatero impulsó el recorte y posteriormente el gobierno del PP de Mariano Rajoy lo remató y retiró cualquier tipo de prima. «Entre PSOE y PP se tapan», lamenta.

Se calcula que son una 65.000 familias las afectadas, que perdieron cientos de miles de euros después de que el Tribunal Supremo diera un carpetazo a su reclamación en 2016. No obstante, Vea sostiene que los recortes aún no han sido juzgados por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y por tanto queda por decir la «última palabra». Y añade: «Atendiendo a lo ocurrido en casos similares, pensamos que lo más probable es que, una vez se alcance el TJUE, el fallo será favorable a los productores renovables».

Respaldo político

César Vea ha llegado a rodar un documental, «Sold Out», en el que cuenta con el respaldo de destacados líderes políticos, entre los que figura el asturiano Hugo Morán, secretario de Estado de Medio Ambiente, dispuesto –explica el actor– a dar una solución a los afectados por el recorte de las primas a las renovables. Josep Borrel, Cristina Narbona, José Blanco, Baltasar Garzón o Miguel Sebastián también han hablado con Vea y se han mostrado empáticos con su situación y la del resto de afectados.

El Parlamento de La Rioja emitió el año pasado una declaración a favor de restituir a los afectados el dinero perdido por la supresión de las primas. Esquerra, Podemos y Bildu han firmado a favor de la comisión de investigación.

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"Ahora estoy dependiendo de que el PP firme lo mismo", dice Vea. "Además han presentado una enmienda que está bloqueada por PSOE y Sumar en la mesa del Congreso".