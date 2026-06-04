Cinco bomberos asturianos acuden a apoyar en la extinción de un fuego urbano en Ribadeo

A petición del 112 de Galicia, cinco bomberos del SEPA acudieron a apoyar a los bomberos de Barreiros, Villalba y una motobomba de Mondoñedo en la extinción de un incendio urbano en Ribadeo (Lugo). Fueron movilizados tres efectivos de los Bomberos del SEPA de Barres (Castropol) con dos autobombas y un Vehículo de Apoyo Logístico (VAL), con base en La Morgal (Llanera), que se desplazó con otro bombero y un mecánico.

Los bomberos en el lugar del incendio. / SEPA

El incendio se produjo poco después de las cinco de la tarde en un bajo en obras de la calle Carlos III de Ribadeo. El fuego causó una gran humareda negra al extenderse a otro bajo contiguo, ocupado por una empresa de rotulación y serigrafía, donde se guardaban aerosoles, que explotaron debido al fuerte calor. Durante el operativo se desalojó a una mujer que se encontraba en el tercer piso del edificio. También se movieron dos vehículos para evitar que se incendiasen.

Los bomberos intervinientes, ya de noche. / SEPA

La solicitud de ayuda fue a las 19.44 horas. Los Bomberos de Asturias, siguiendo indicaciones del jefe del operativo, realizaron labores de ataque directo con agua accediendo al interior del bajo y posteriormente realizaron un butrón en un lateral para ventilar y continuar con el ataque directo pero desde el exterior.

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Llegada al lugar del incendio. / SEPA

Los efectivos de Bomberos de Asturias de Castropol regresaron al parque de Barres a la 1.13 horas de la madrugada de este jueves y los de La Morgal a las 4.28 horas.