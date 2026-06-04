El condicionante de Cova Tomé (y su voto es clave) para apoyar a la nueva directora de la televisión de Asturias

Todo indicaba que iba a ser fácil sacar adelante el nombramiento de Azahara Cañedo como nueva directora del ente público RTPA, pero el PSOE no lo va a tener tan fácil. La diputada Covadonga Tomé anunció este jueves que condiciona su voto -clave para la mayoría absoluta- al compromiso previo del Gobierno del Principado para la internalización de servicios esenciales y la creación de la dirección de asturiano y gallego-asturiano.

Covadonga Tomé durante la rueda de prensa. / Europa Press

La portavoz de Somos Asturies solicita al Gobierno un compromiso y una hoja de ruta antes de la votación en el Pleno de la próxima semana. El martes se necesitaría una mayoría cualificada, es decir, el apoyo de 30 de los 45 diputados, para que el nombramiento saliera adelante. Algo improbable ya que el bloque de la derecha (22 votos) no está por la labor de apoyar la elección de Cañedo. Al día siguiente, el miércoles, bastarían ya los 23 votos de la mayoría absoluta, en el que es clave el de Tomé.

Compromiso

Pero no está claro si no hay compromiso del gobierno regional (PSOE e IU). “La televisión pública de todos y todas las asturianas no puede tener durante más tiempo externalizados servicios que deberían estar dentro de la propia RTPA ni seguir sin contar con una dirección de asturiano y gallego-asturiano”. Ambas cuestiones son necesarias “para poder dar el apoyo a una candidatura para dirigir la RTPA". La diputada reclama un compromiso "de forma clara".Y añade: "No estamos hablando de cuestiones accesorias, sino del modelo de radiotelevisión pública que necesita Asturies. Cualquier persona candidata que reúna los requisitos ha de venir acompañada de estos compromisos claros por parte del Gobierno”.

Para la portavoz de Somos Asturies ya no cabe debate sobre la internalización de estos servicios, puesto que, además de estar contemplada en la normativa vigente, el Mandato Marco aprobado en junio de 2025 establece la necesidad de avanzar en la internalización de estos cinco contratos: los servicios para realizar y suministrar el material informativo para los telediarios, los de operación central y control, los programas de contenido deportivo, la web y red social X y el servicio de información meteorológica. “No podemos hablar de una televisión del futuro y de calidad si esto sigue siendo así. Nadie se imagina que TVE deje en manos privadas contenidos tan sensibles como los informativos o que desde lo privado se elabore prácticamente toda la información que vemos en los telediarios”, declaró.

Además, Tomé exige la creación de una dirección de asturiano y gallego-asturiano, ya que, a su juicio, “los medios de comunicación públicos han de promover y difundir de forma real y transversal nuestra lengua y nuestra cultura, contribuyendo a su normalización y fortalecimiento”.