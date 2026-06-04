El derecho a "interceptar" vivienda a la venta en zonas tensionadas que prepara Asturias: cómo funciona, a cuánto la pagaría y a quiénes afecta

La nueva ley de Ordenación Integral del Territorio (LOITA) permitirá al Gobierno de Asturias adquirir de forma preferente a través del derecho de tanteo y retracto todos aquellos solares, edificios completos o viviendas individuales que se pongan a la venta en áreas declaradas de mercado residencial tensionado o zonas turísticas protegidas.

Con esta medida, los propietarios tendrán la obligación de notificar al Principado cualquier transmisión que quieran realizar, informando de las condiciones de la venta y los datos del comprador. La Administración dispondrá de un plazo legal —que suele oscilar entre los 30 días y los 2 meses, dependiendo de la normativa autonómica— para decidir si iguala la oferta y adquiere el bien (tanteo). En el caso de que el Gobierno regional rechace adquirir el inmueble o no responda en tiempo, el propietario podrá proceder con la venta al otro comprador.

Si el inmueble fuese vendido sin avisar a la Administración o ignorando su derecho de tanteo, esta podrá sustituir al nuevo comprador y adquirir la vivienda bajo las mismas condiciones durante un periodo de tiempo posterior (retracto). Si, por el contrario, el comprador se echase atrás y el propietario tuviese que buscar uno nuevo, el proceso administrativo se reiniciaría.

Laura López, directora general de Urbanismo, explicó que esta medida facilitará la obtención de vivienda pública en zonas donde habitualmente no existe suelo disponible para desarrollar nuevas promociones, como centros urbanos, áreas turísticas o espacios de elevada demanda residencial.

El derecho de tanteo y retracto a favor del Principado es una de las nuevas medidas que la Consejería de Ordenación del Territorio incorporará a la LOITA a petición de Comisiones Obreras. La principal novedad es la creación de las zonas de mercado restringido, figura que se aplicará automáticamente a las zonas tensionadas o turísticas protegidas.

Las zonas tensionadas son aquellas donde el incremento del precio del alquiler fue desproporcionado en los años previos. En Asturias, hasta el momento cuentan con tal etiqueta ocho localidades: Llanes (capital) y Posada (Llanes), y Poo y Arenas (Cabrales), los barrios gijoneses de La Arena y Cimadevilla (Gijón), Luanco (Gozón) y La Magdalena (Avilés).

Además, el próximo lunes se aprobarán Poo, Barro, Niembro y Nueva, en el concejo de Llanes.

Ejemplo de "intercepción" pública de una vivienda en Asturias Un propietario quiere vender un piso en el barrio gijonés de La Arena, que es zona tensionada, y tiene una oferta de compra de 550.000 euros

Ha de informar al Principado de la operación, su importe y datos del comprador

Si el Principado, dentro de un plazo estipulado, decide igualar esa oferta, adquirirá el inmueble al tener derecho preferente sobre el comprador original

Si el Principado desiste de su derecho o no lo ejerce en el plazo estipulado, la operación de compraventa original se podrá ejecutar con las condiciones pactadas

En caso de que la operación original de venta a un sujeto privado se frustre y se articule una nueva operación, el derecho preferente del Principado se reactiva de nuevo

Por su parte, las zonas turísticas protegidas son aquellas áreas en las que se superan los niveles máximos de oferta y demanda, tanto de actividades como de establecimientos, o donde se ponen en riesgo el medio ambiente o los recursos turísticos básicos.

Amor Domínguez

Asimismo, en estas zonas de mercado restringido se suspenderán la emisión de nuevas licencias de viviendas de uso turístico (VUT) y las autorizaciones para cambios de uso de inmuebles residenciales mientras permanezca vigente la declaración.

De esta forma, se preservará el parque residencial al evitar que viviendas destinadas a domicilio habitual se desvíen hacia actividades más lucrativas, especialmente en aquellos ámbitos donde ya existe una fuerte presión sobre el mercado residencial.