Detenido en Oviedo un albañil colombiano buscado por secuestro extorsivo y tenencia de armas en su país

Agentes de la Policía Nacional han completado con éxito una operación internacional en Asturias que ha culminado con la detención de un ciudadano de nacionalidad colombiana en la ciudad de Oviedo. El sospechoso se encontraba bajo una orden de busca y captura de la Interpol a petición expresa de las autoridades judiciales de su país de origen, con el objetivo de iniciar de inmediato los correspondientes trámites para su extradición.

La intervención policial fue ejecutada por agentes adscritos a la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Brigada Provincial de Policía Judicial de la Jefatura Superior de Asturias. En el operativo se contó además con la colaboración estratégica del Grupo 2 de Fugitivos de la Udyco Central. La detención se materializó el pasado martes, 2 de junio de 2026 en Oviedo, localidad en la que el reclamado se había establecido de manera estable.

Según detallan los informes oficiales, el detenido residía en Asturias desde hacía un tiempo y trabajaba en la actualidad en una empresa local vinculada de forma directa al sector de la construcción. Las autoridades judiciales de Colombia lo reclaman formalmente para comparecer en un proceso penal en el que se investiga a una peligrosa organización criminal dedicada a delitos de secuestro extorsivo, fabricación y porte ilegal de armas de fuego, concierto para delinquir y hurto.

Las investigaciones desarrolladas en el país de origen apuntan a que las funciones del detenido dentro del entramado delictivo eran de vital importancia. El hombre actuaba presuntamente bajo el rol de "campanero", una figura encargada de realizar labores de estrecha vigilancia, facilitar información clave sobre la localización de las víctimas potenciales y dar la voz de alarma al grupo ante cualquier sospecha de presencia policial en la zona.

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Tras certificar la detención y realizar las diligencias iniciales en dependencias policiales, el sospechoso fue conducido y puesto a disposición de la autoridad judicial competente. La Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia Plaza número 1 de Madrid ha asumido el caso y ha decretado ya el ingreso incondicional en prisión del detenido mientras se tramita la orden internacional de extradición.