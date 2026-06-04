"Lo que se firma es para cumplirlo", avisa Barbón ante el temor a retrasos en los nuevos trenes de Cercanías, que nadie le ha comunicado

El presidente del Principado, Adrián Barbón, afirmó este jueves en Gijón que el Ministerio de Transportes no ha trasladado al Gobierno asturiano ningún cambio que suponga incumplir los compromisos adquiridos para renovar los trenes de Cercanías en Asturias y Cantabria. El jefe del Ejecutivo autonómico respondió así al retraso advertido por el Tribunal de Cuentas, y publicado por LA NUEVA ESPAÑA, en la entrega del material rodante comprometido por Renfe.

Barbón recordó que los denominados "Acuerdos de la Castellana", firmados tras el error de diseño de los trenes de ancho métrico para Asturias y Cantabria, el llamado "Fevemocho", fijaron una serie de compensaciones para ambas comunidades. Entre ellas figuran la renovación de la flota, el adelanto de plazos y la gratuidad del servicio hasta que las nuevas unidades estén en circulación.

“Lo que se firma es para cumplirlo”

Barbón rechazó las críticas de la oposición, que ha calificado el pacto como una operación de “propaganda”. El presidente asturiano defendió que la negociación fue “muy dura” y aseguró que otros territorios, como Galicia y Castilla y León, reclamaron acuerdos similares tras conocer las condiciones pactadas por Asturias y Cantabria.

El jefe del Ejecutivo autonómico insistió en que los compromisos firmados deben cumplirse y señaló que, hasta ahora, nadie ha comunicado al Principado que la planificación prevista para los próximos años vaya a impedir la ejecución íntegra de lo pactado. “Lo que se firma es para cumplirlo”, remarcó Barbón, que pidió que, si alguna parte no piensa respetar los compromisos, lo diga expresamente.

Un pacto tras el error de diseño

El acuerdo fue alcanzado después de que trascendiera que los trenes encargados para la red de ancho métrico no eran compatibles con las dimensiones de los túneles por los que debían circular. Aquel episodio provocó una crisis política y obligó al Ministerio de Transportes a negociar medidas específicas con Asturias y Cantabria. De ahí surgieron los "Acuerdos de la Castellana".

Las dudas sobre el calendario han vuelto a surgir tras conocerse un informe del Tribunal de Cuentas sobre los contratos de esos trenes. El documento apunta a posibles sobrecostes por falta de diligencia atribuible a Renfe Viajeros y también a eventuales retrasos en las fechas de entrega previstas.