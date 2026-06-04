Gascona ya tiene todo a punto para acoger este fin de semana la gran preba de la primera sidra

La calle Gascona volverá a convertirse en epicentro de la cultura sidrera asturiana con una nueva edición de la Preba de la Sidra, una de las citas emblemáticas del calendario festivo y gastronómico de Asturias, declarada Fiesta de Interés Turístico Regional. La organización espera una gran afluencia de público para probar las primeras sidras del año, el 7 de Junio, con la participación de 17 llagares de Asturias, y donde se servirán y escanciarán más de 12.000 botellas y 73.000 culines de sidra.

Hasta el domingo, el «Bulevar de la Sidra» acogerá una intensa programación cultural, gastronómica y musical en torno a la sidra y a la tradición asturiana, consolidando un año más este evento como una referencia para vecinos, visitantes y amantes de la cultura sidrera.

La Preba de la Sidra nació para destacar la llegada de la nueva sidra y ofrecer la oportunidad de probar la primera sidra de la temporada, acercando al público el trabajo de los llagares asturianos. Con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las celebraciones populares más importantes de Oviedo y de Asturias.

Como novedades de esta edición, la organización ha ampliado la programación a toda una semana de actividades, reforzando así el carácter cultural y gastronómico del evento con jornadas, música y actividades en torno a la sidra. Además, se ha celebrado el I Concurso de Carteles de Gascona, una iniciativa que ha contado con una alta participación y un gran nivel creativo y artístico por parte de los diseñadores participantes, reflejando el atractivo y la importancia que sigue teniendo esta cita dentro del panorama cultural asturiano.

La Asociación agradece especialmente la colaboración y apoyo del Ayuntamiento de Oviedo, Caja Rural de Asturias y Turismo de Asturias, entidades fundamentales para hacer posible una nueva edición. Dada la elevada afluencia de público, el domingo podrán producirse cortes puntuales de tráfico y restricciones temporales de acceso. La organización agradece de antemano la comprensión y colaboración de vecinos y usuarios durante el desarrollo del evento.