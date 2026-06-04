Los gustos cerveceros de los asturianos, más cerca de los castellanoleoneses que de los cántabros y gallegos: ésta es su marca preferida

Los asturianos tienen una cerveza favorita en la cesta de la compra y esa es Mahou, según el último informe Brand Footprint de Worldpanel by Numerator. Este liderazgo se refleja también en su permanencia dentro del Top 20 de marcas de gran consumo. Además, en un sector donde el componente local sigue teniendo un peso determinante, Mahou refuerza su presencia en todo el territorio nacional y su cercanía con el consumidor en distintas regiones.

Y es que, además de ser la preferida en los hogares de Asturias, mantiene el liderazgo en la vecina Castilla y León, así como en Extremadura, Castilla La Mancha, Navarra y Madrid.

No comparten los asturianos gustos cerveceros con sus vecinos cántabros y gallegos, que se decantan por otras bebidas.

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En este sentido, el posicionamiento de Mahou se sustenta en su identidad Cinco de Cinco, entendida -explican en la marca- como una forma de hacer cerveza basada en la exigencia, el cuidado por cada detalle y la pasión por la excelencia. Un compromiso sostenido en el tiempo que se traduce en una experiencia consistente y reconocible para el consumidor. Un hito que ha reconocido Silvia Delgado, directora de Marketing Mercado en Mahou: “Ser la cerveza más elegida en los hogares de los españoles es, ante todo, una enorme responsabilidad que asumimos con orgullo. Este reconocimiento refuerza lo que significa para nosotros ser una marca Cinco de Cinco: un compromiso constante con la calidad, la exigencia y la pasión por hacer las cosas bien. Ese enfoque, desde la elaboración de nuestras cervezas hasta cada experiencia que ofrecemos al consumidor, es lo que nos permite seguir siendo la elección de millones de hogares españoles año tras año.”