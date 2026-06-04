La joya natural que acuden a ver cada vez más visitantes a Somiedo (y no son los osos)

Son los osos un imán desde hace unos años para el Parque Natural de Somiedo, que ha encontrado en el avistamiento de fauna salvaje una de las actividades turísticas más exitosas de los últimos tiempos, a la par que una oportunidad de negocio que ha contribuido a fijar población. Pero resulta que a estos animales, ahora en pleno despertar primaveral tras el letargo de invierno, les ha salido cierta «competencia» por el lado de la flora.

Sofía González, observando fauna, en Somiedo. / IRMA COLLIN

Cada vez son más las personas que se acercan hasta el concejo somedano para poder observar orquídeas. La época empieza ahora en el parque natural, que cuenta con más de 30 especies naturales. Son unas plantas muy fotogénicas, florecen en pocas semanas, llaman la atención por sus vivos colores y son muy diferentes; algunas imitan a los insectos para favorecer la polinización. Según explican en Somiedo, «hay mucho interés por su observación desde hace tiempo en ecoturismo, sobre todo extranjero y algo nacional, son expertos que vienen a toda la Cordillera» y echan unos cuantos días entregados a la observación, la fotografía y el estudio.

Portada del manual sobre orquídeas en Somiedo. / LNE

Sofía González Berdasco es propietaria y guía de la empresa de actividades turísticas Somiedo Experience, centrados principalmente en el avistamiento de osos. No obstante, también tienen una constante, aunque pequeña, demanda para ver las orquídeas. «El interés atrae principalmente a un público nacional con un perfil muy vinculado a la naturaleza. La mayoría son estudiantes, profesionales y aficionados de áreas como la Biología o las Ciencias Ambientales», explica González.

"Ophrys insectifera" o mosca. / E. E.

«También es habitual la presencia de fotógrafos de naturaleza, tanto a nivel individual como pertenecientes a asociaciones como AFONAS, interesados en la singularidad y belleza de las orquídeas silvestres. En general, se trata de un turismo de naturalista, formado por personas que quieren profundizar en el conocimiento del entorno, con una alta sensibilidad ambiental y un claro interés por la conservación y el respeto natural», añade la guía, quien cree que este tipo de turismo es todavía muy minoritario y está a años luz del que genera el avistamiento de osos.

En Somiedo se ve como alternativa y con potencial de futuro. Los interesados en la observación de las orquídeas cuentan, además, desde 2024 con una guía para ello. El manual está elaborado por Emiliano Navas Sánchez y editado por Ediciones Emilianenses; y cuenta con más de 100 fotografías tomadas del natural y 150 ilustraciones que recogen hasta 32 especies presentes en el parque.

Emiliano Sánchez la describió como una «guía divulgativa, práctica, de bolsillo, adecuada como libro de consulta en paseos, excursiones y aulas didácticas de la naturaleza». Madrileño de nacimiento, este educador ambiental y editor visita Somiedo desde hace más de 30 años. Además del manual de orquídeas en 2023 editó uno genérico de flores, «asombrado» con la diversidad y cantidad de especies que crecen en este territorio del suroccidente asturiano.