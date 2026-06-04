Un juzgado reconoce a personal de las residencias de mayores el derecho a cobrar pluses de noches y festivos durante la baja

Los tribunales reconocieron el derecho de varias trabajadoras del organismo autónomo Establecimientos Residenciales de Asturias (ERA) a percibir determinados complementos de nocturnidad y festividad durante periodos de incapacidad temporal y permisos retribuidos. La resolución del Juzgado de lo Social número 2 del Tribunal de Instancia de Avilés beneficia a cuatro técnicas en cuidados auxiliares de enfermería del CPR Los Canapés.

El litigio se centró en si los complementos ligados a noches y festivos debían computarse en la prestación económica durante la incapacidad temporal. Las trabajadoras reclamaban cantidades por atrasos de festividad y nocturnidad no abonados durante bajas médicas y permisos retribuidos, mientras que el ERA se opuso al entender que el complemento de incapacidad temporal debía calcularse sobre retribuciones fijas y, en todo caso, con un alcance retroactivo limitado.

El juzgado concluye que, en este caso, la prestación de servicios a turnos, en horario nocturno y en días festivos formaba parte de la jornada ordinaria de las trabajadoras. Por ello, considera que durante los periodos de incapacidad temporal deben computarse las retribuciones devengadas por esos conceptos en el mes anterior al inicio de la suspensión contractual, al retribuir trabajo ordinario y regular.

La sentencia condena al ERA a abonar 105,88 euros brutos a una trabajadora, 761 euros brutos a otra y 692,70 euros brutos a una tercera. La reclamación de una cuarta empleada fue desestimada al considerar el juzgado que estaba prescrita. El fallo declara expresamente que la resolución es firme y que contra ella no cabe recurso.

El sindicato USIPA, cuyos servicios jurídicos promovieron la reclamación a través del letrado Juan Armando Velasco, calificó la sentencia de “pionera” y sostuvo que el pronunciamiento reconoce que los complementos de nocturnidad y festividad forman parte de la retribución ordinaria cuando el personal trabaja bajo un régimen de cartelera.

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La resolución se apoya, entre otros argumentos, en la aplicación del convenio colectivo del personal laboral del Principado y en la doctrina sobre los empleados públicos que trabajan a turnos, al entender que la especial penosidad de prestar servicios de noche o en festivos puede integrarse en la retribución ordinaria cuando forma parte de la jornada regular.