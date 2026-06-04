Los médicos redoblan su protesta: los anestesistas de Avilés y Jarrio suspenden el trabajo extra de las tardes

Tras un año de huelgas intermitentes, los médicos asturianos inician otras acciones de protesta, con dos reivindicaciones esenciales: un estatuto marco exclusivo para los facultativos que reclaman al Ministerio de Sanidad; y un recorte de las guardias de 24 horas, que exigen a la Consejería de Salud.

La protesta novedosa consiste en que los anestesistas de los hospitales San Agustín (Avilés) y de Jarrio (Coaña) han dejado de realizar horas extraordinarias por las tardes (conocidas en el argot sanitario como “peonadas”).

Esta medida, aplicada desde este pasado lunes, 1 de junio, implica en el centro sanitario avilesino la no realización de unas 100 intervenciones quirúrgicas al mes. En su mayoría, son de traumatología, y también de cirugía, urología y oftalmología. Se trata de las especialidades que sufren demoras más abultadas. En el Hospital de Jarrio, la actividad especial vespertina que deja de llevarse a cabo es, obviamente, menor.

Un movimiento de escala nacional

Este plantón de los anestesistas del área de salud 1 (Occidente), que podría expandirse a otros hospitales de la región, se suma al que están llevando a cabo médicos de diversas especialidades en otras comunidades autónomas (aunque la mecha la prendieron los anestesistas). Se trata de un rechazo a desarrollar actividad que es extraordinaria y voluntaria, pero que tiene un impacto muy notable en la reducción de unas listas de espera que, como es bien sabido, son con frecuencia muy abultadas.

Son unos 22 los anestesistas que componen la plantilla del Hospital San Agustín y que, según ha podido saber este periódico, están secundando la protesta por unanimidad. En realidad, uno o dos de ellos no solían hacer programas de tardes.

El paro de las peonadas se está llevando a la práctica en la Comunidad de Madrid, Cataluña, Valencia, Andalucía, País Vasco y Galicia, según los datos que maneja el sindicato Amyts.

Recrudecimiento de las protestas

Como es bien sabido, los médicos de toda España llevan desarrollando huelgas desde junio del año pasado. En lo que va de 2026, el formato ha sido paros de una semana al mes. Los ánimos de los facultativos se han encrespado a raíz de que este pasado martes el Consejo de Ministros aprobara la reforma del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud. Este cambio actualiza una normativa vigente desde hace más de dos décadas, tras casi cuatro años de negociación con los sindicatos. Pero, a su vez, genera un rotundo rechazo de los sindicatos médicos de todo el país, que reclaman un marco jurídico exclusivo para ellos.

En consecuencia, mantienen sus protestas ante la falta de avances con el Ministerio de Sanidad y han llamado a la quinta huelga nacional del año, que está programada para la semana que va del 15 al 19 de junio.

Las posturas en Asturias

El Sindicato Médico de Asturias (SIMPA), que centra su ira en el Ministerio de Sanidad, ha anunciado que la huelga de junio va adelante “con cancelación de actividad voluntaria y una concentración el día 15 en Madrid, frente al Ministerio”. Y ha advertido de que, si el rumbo no cambia, los sistemas sanitarios asturiano y nacional están abocados, después del verano, “a un paro total indefinido y al hundimiento del Sistema Nacional de Salud, en lo que es una demolición programada”.

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Por su parte, el nuevo Sindicato Médicos del Sespa (SIMES) ha señalado que la actitud del Ministerio “hace más necesaria” la movilización, pero no pierde de vista “la negociación autonómica” con la Consejería de Salud, ya que “aquí sí que se puede seguir luchando por conseguir mejoras”, entre las que prioriza el recorte de la jornada semanal a 35 horas (incluyendo guardias).