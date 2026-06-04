El PP censura al gerente del Sespa por adjudicar un contrato de 28.100 euros a su ex número dos en Andalucía
La diputada popular Pilar Fernández Pardo denuncia una "conducta impropia" de Aquilino Alonso al contratar a la empresa de Martín Blanco para una asesoría de la Central de Compras en la que Asturias tiene 13 años de experiencia
Martín Blanco tuvo que dimitir cuando era viceconsejero andaluz de Sanidad "al ser acusado de inflar los precios de los medicamentos para los hospitales públicos de la comunidad", dice el PP
La diputada regional del Partido Popular Pilar Fernández Pardo, portavoz de Sanidad, ha acusado en la tarde de este jueves al gerente del Servicio de Salud del Principado (Sespa), Aquilino Alonso, de incurrir en una “conducta impropia” y generar “un claro conflicto de intereses” al adjudicar un contrato de servicios a Martín Blanco García, quien fuera su número dos cuando Alonso era consejero de Sanidad en Andalucía.
El contrato tiene un valor de 28.100 euros a favor de una empresa (Hecsil Companies 21), cuyo único titular es Martín Blanco. El objetivo del mismo es "realizar una supuesta asesoría en relación con la Central de Compras del Sespa, organismo que ya existe en Asturias desde el año 2013”, ha subrayado Fernández Pardo.
"Esta actividad de compras ya está consolidada en el Principado desde hace 13 años y no vemos ninguna necesidad de asesoramiento externo", ha enfatizado la portavoz popular en el marco de una reunión de la Comisión de Salud de la Junta General del Principado.
"Obligado a dimitir"
Pilar Fernández Pardo ha señalado que Martín Blanco fue viceconsejero andaluz de Sanidad con Aquilino Alonso, es decir, su persona de máxima confianza. Durante esta etapa, "fue acusado de inflar los precios de los medicamentos para los hospitales públicos andaluces, donde era el máximo responsable dentro del área de Compras, motivo por el que se vio obligado a dimitir".
La parlamentaria popular ha apuntado que esta adjudicación “se asemeja bastante a las que se vienen destapando con respecto a relevantes miembros del PSOE nacional”, y ha añadido que la Cámara de Cuentas andaluza "ya apreció la existencia de importantes irregularidades en las contrataciones cuando Martín Blanco formaba parte del Gobierno de Andalucía".
Fernández Pardo ha recordado que Aquilino Alonso "vino a Asturias desde Andalucía en el año 2023 para ocupar el cargo de gerente del Sespa, cuando la actual consejera dejó vacante el cargo". Asimismo, ha exigido "explicaciones y responsabilidades" a Aquilino Alonso ante “un claro conflicto de intereses que deberá aclarar”.
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