El PP cree que faltan directores de colegios asturianos porque se les carga con burocracia: "No compensa el cargo"

"No compensa ser director". Rotunda se mostró este miércoles la responsable de Educación del Partido Popular, Gloria García, que acusó al Principado de otorgarles a las direcciones de los colegios "funciones impropias de su cargo". "Se están haciendo asignaciones complementarias a los centros para que sean los directores quienes contraten obras", denunció García.

Una acusación de la que la consejera de Educación, Eva Ledo, se defendió asegurando que esa es una de las fórmulas que se emplean para poder hacer obras menores. "Son trabajos que los colegios suelen necesitar y que lo gestionen los propios centros es una forma de agilizar los trámites", explicó.

La realidad es que cada vez más centros se quedan sin profesores que quieran ejercer las tareas de dirección. De los 93 centros educativos que ofertan el puesto de director, en 39 no se han presentado candidaturas. Es decir, esto significa que en el 41% (más de cuatro de cada diez) de estos colegios e institutos se quedarán sin proyecto directivo propio y tendrán que recurrir a nombramientos extraordinarios.

En este contexto, García le echó en cara a la Consejera que el pacto Asturias Educa no haya sido capaz de llevar a cabo una desburocratización. "Iba a liberarse a los profesores de papeleo y para ello solo se contrataron a 12 administrativos en toda Asturias", protestó la popular. "Estamos intentando bajar la burocracia de la forma más ágil posible, pero los tiempos son los que son", contestó Ledo.

De esta forma, la consejera de Educación habló sobre sistemas informáticos que ya se están implementando en los colegios asturianos. "Son herramientas que han tenido muy buena acogida entre los profesores y que facilitan el trabajo", aseguró. También subrayó que conseguir que los directores no estén sobrecargados es "su prioridad". "La Consejería no carga al profesorado con tareas que se extiendan de sus labores", aseveró.