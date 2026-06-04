El Principado destina 300.000 euros a cuatro organizaciones agrarias y así se lo reparten
Ura, que ganó las elecciones agrarias, se lleva la máxima cantidad
La Consejería de Medio Rural repartirá este año 300.000 entre las organizaciones agrarias, en concepto de subvención para contribuir a sufragar sus gastos de funcionamiento. En la resolución aprobada a mediados de mayo figura que Unión Rural Asturiana (Ura) se llevará un tercio de los fondos, 99.561 euros, después de haber resultado ganadora en las últimas elecciones para elegir integrantes en el Consejo Agrario del Principado con el 47,61% de los votos.
El resto de ayudas se reparten entre Uca, que recibirá 68.601 euros, al haber quedado segunda en las elecciones, con el 16,29% de los votos; Usaga, 67.926 euros; y Coag, 63.912 euros. Las cuatro organizaciones se sientan desde el año pasado en el nuevo Consejo Agrario, que se renovó después de más de 20 años.
Las organizaciones profesionales representativas son el cauce de representación y el enlace entre el sector agrario y la administración y, en el desarrollo de dicha representatividad, participan en distintos órganos consultivos de la Consejería de Medio Rural y Política Agraria. Por todo ello, Medio Rural subvenciona las necesidades de éstas.
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