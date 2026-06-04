Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Fallecido en SalinasAccidente en PalenciaDictamen de CerredoRedada en SieroVuelos Asturias-MadridPrimer bonito rulado en AvilésFallecido Cangas de Onís
instagramlinkedin

El Principado destina 300.000 euros a cuatro organizaciones agrarias y así se lo reparten

Ura, que ganó las elecciones agrarias, se lleva la máxima cantidad

Varias vacas lecheras en imagen de archivo.

Varias vacas lecheras en imagen de archivo. / Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Mariola Riera

Mariola Riera

Oviedo

La Consejería de Medio Rural repartirá este año 300.000 entre las organizaciones agrarias, en concepto de subvención para contribuir a sufragar sus gastos de funcionamiento. En la resolución aprobada a mediados de mayo figura que Unión Rural Asturiana (Ura) se llevará un tercio de los fondos, 99.561 euros, después de haber resultado ganadora en las últimas elecciones para elegir integrantes en el Consejo Agrario del Principado con el 47,61% de los votos.

El resto de ayudas se reparten entre Uca, que recibirá 68.601 euros, al haber quedado segunda en las elecciones, con el 16,29% de los votos; Usaga, 67.926 euros; y Coag, 63.912 euros. Las cuatro organizaciones se sientan desde el año pasado en el nuevo Consejo Agrario, que se renovó después de más de 20 años.

Noticias relacionadas

Las organizaciones profesionales representativas son el cauce de representación y el enlace entre el sector agrario y la administración y, en el desarrollo de dicha representatividad, participan en distintos órganos consultivos de la Consejería de Medio Rural y Política Agraria. Por todo ello, Medio Rural subvenciona las necesidades de éstas.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La doble tragedia de la familia López Bada en El Chisquillo (Colunga): dos hijos fallecidos mientras hacían las tareas del campo, uno este domingo
  2. Fallece un hombre al caer al río Llovones, en Colunga, con una segadora
  3. La reapertura de la planta Chupa Chups en Villamayor como fábrica láctea generará 275 empleos
  4. ¿Cuándo se irá de Asturias la sofocante ola de calor? Los termómetros bajarán de golpe más de diez grados
  5. Solo en Semana Santa y verano, y por un máximo de cinco días: Asturias se convierte en la quinta comunidad de España en aplicar una tasa turística
  6. Sueltan 30 urogallos en la Cordillera Cantábrica, tras invertir 5 millones de euros, y los zorros, las aves rapaces y las martas se comen 29
  7. La Infanta Elena visita (por sorpresa) Oviedo y rompe una lanza en defensa de los pueblos de Asturias: 'Es importante que quienes quieren vivir en el medio rural puedan hacerlo con estabilidad y futuro
  8. Los pastores de los Picos de Europa, protagonistas en el próximo encuentro de 'Pueblos ejemplares

El Principado destina 300.000 euros a cuatro organizaciones agrarias y así se lo reparten

El Principado destina 300.000 euros a cuatro organizaciones agrarias y así se lo reparten

Cinco bomberos asturianos acuden a apoyar en la extinción de un fuego urbano en Ribadeo

Cinco bomberos asturianos acuden a apoyar en la extinción de un fuego urbano en Ribadeo

Arde un quad en un tendejón de Campiello, en Llanera

Arde un quad en un tendejón de Campiello, en Llanera

César Vea, el actor de "La Torre de Suso" y "Compañeros" que está en huelga de hambre, tras arruinarse con el recorte de las primas renovables: "Solo pido justicia"

César Vea, el actor de "La Torre de Suso" y "Compañeros" que está en huelga de hambre, tras arruinarse con el recorte de las primas renovables: "Solo pido justicia"

Asturias limitará por ley las licencias turísticas y el cambio de uso de viviendas en zonas tensionadas o protegidas

Asturias limitará por ley las licencias turísticas y el cambio de uso de viviendas en zonas tensionadas o protegidas

Los cambios en varias líneas de Cercanías que mejorarían ya el servicio: "Asturias al Tren" los plantea y tacha de “absoluto desastre” el retraso de los nuevos trenes

Los cambios en varias líneas de Cercanías que mejorarían ya el servicio: "Asturias al Tren" los plantea y tacha de “absoluto desastre” el retraso de los nuevos trenes

Los "telecos" asturianos celebran su gran fiesta anual con ponencias y el reconocimiento a tres ingenieros y una empresa

Los "telecos" asturianos celebran su gran fiesta anual con ponencias y el reconocimiento a tres ingenieros y una empresa

"IA para tu negocio: de la idea a la acción": inscríbete y asiste a la jornada el próximo 10 de junio en el Club LA NUEVA ESPAÑA

"IA para tu negocio: de la idea a la acción": inscríbete y asiste a la jornada el próximo 10 de junio en el Club LA NUEVA ESPAÑA
Tracking Pixel Contents