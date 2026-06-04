Reducen a 9 meses la pena a una conductora que casi atropella adrede a unos jóvenes en Corvera: padece esquizofrenia

La sección segunda de la Audiencia Provincial de Asturias ha reducido a nueve meses de cárcel la condena de una mujer por un delito contra la seguridad vial, al reconocerle la atenuante de anomalía psíquica, por padecer esquizofrenia. Como parte de la resolución de su recurso, también se le privará del carné de conducir durante 18 meses.

El suceso tuvo lugar en la madrugada del 6 de febrero de 2023, en la plaza de Europa de Las Vegas (Corvera de Asturias), la "plaza roja". Según el relato de los hechos, sobre la doce y media de la noche, la acusada circulaba a gran velocidad por una zona peatonal y se dirigió directamente hacia un grupo de jóvenes, varios de ellos menores, que estaban sentados en los bancos del parque. Los chicos se vieron obligados a huir rápidamente para evitar ser atropellados.

Según las declaraciones de los testigos, quedó demostrado que se cometió una infracción grave de tráfico. Los testimonios reflejan con total claridad una temeridad manifiesta, ya que la conductora era plenamente consciente del riesgo que generaba su comportamiento y, aun así, asumió un peligro que no podía controlar. Su forma de conducir fue calificada de “osada, audaz e irreflexiva”, mostrando un desprecio por las normas de circulación y poniendo en peligro real la vida de los peatones que estaban en el parque, una zona de acceso restringido.

Por otro lado, la jueza de primera instancia rechazó aplicar la eximente completa por trastorno mental que pedía la defensa, basándose en el informe médico forense, puesto que no quedó acreditado que hubiese sufrido un brote psicótico en el momento de los hechos. Sin embargo, el tribunal no comparte del todo esta conclusión: aunque se descarta la eximente completa, el propio informe forense señala que la paciente padece una psicosis crónica que dificulta en parte su capacidad de juicio, lo que justifica aplicar una atenuante.

Noticias relacionadas

La sentencia no es firme y puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo.