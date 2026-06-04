Rheinmetall invertirá 10 millones en su planta de municiones de Trubia, donde ha creado 400 empleos en cinco años

La empresa de defensa Rheinmetall Expal prevé invertir 10 millones de euros en su planta de munición de Trubia (Oviedo), como parte de su plan de modernización de las instalaciones, en las que ya ha desembolsado 20 millones desde 2021, cuando su matriz, el grupo alemán Rheinmetall, las adquirió a la española Expal.

José Manuel Fernández Bosch, consejero delegado de Rheinmetall Expal, expuso ayer estos datos durante su intervención en el foro de la Red Europea de Regiones relacionadas con la Defensa (ENDR, según las siglas en inglés), organizado por la Comisión Europea y el Asturias Hub de Defensa, y celebrado en Gijón.

Las inversiones en la fábrica trubieca, señaló Fernández Bosch, tienen el objetivo de adaptar los procesos productivos a nuevos proyectiles en auge en el sector de la defensa, como los utilizados por drones. “Estamos fabricando en Trubia productos que antes se hacían en nuestras plantas de Suiza y Alemania, y lo estamos haciendo de una forma más barata y eficiente”, aseguró el directivo.

Fernández Bosch también ilustró esta apuesta de Rheinmetall por la planta asturiana con la evolución de su plantilla. “Cuando la reabrimos en 2021, eran 30 trabajadores. Hoy son 420 puestos de trabajo directos y unos 2.000 indirectos gracias a las 150 empresas proveedoras que trabajan con nosotros en Trubia”, precisó el ejecutivo.

El incremento de la fuerza laboral de Rheinmetall, añadió, también se está produciendo a escala nacional: en España cuentan con 2.500 profesionales, más del triple que los 800 que había en 2022.

Precisamente, Rheinmetall acaba de obtener uno de los mayores contratos de su historia reciente. La compañía informó ayer de la adjudicación de un paquete de suministros para Rumanía valorado en 5.700 millones de euros. El contrato incluye la fabricación de 298 vehículos blindados tipo «Lynx», sistemas antiaéreos, munición de medio calibre, dos patrulleros oceánicos y dos buques de apoyo a buzos. Las primeras entregas están previstas para 2028 y el programa deberá completarse en 2030.

La información oficial de Rheinmetall no detalla si el contrato implica a la fábrica de Trubia. No obstante, una de las últimas adjudicaciones de la planta ovetense, difundida el pasado septiembre, consistía en el suministro de municiones de un país de Europa del Este, cuyo nombre entonces no se desveló por razones de seguridad. La cuantía del contrato ascendía a 444 millones de euros.

Réplica digital

En el encuentro de ENDR en Gijón, que concluirá hoy, habrán participado otros directivos de empresas tecnológicas y de la industria militar, como Indra, Santa Bárbara, Satec, Piedrafita, SVMAC, Idonial o Cis Robotics, entre otras firmas.

Uno de ellos es Manuel Braña, director de nuevos proyectos y cadena de suministros de Indra, compañía con presencia y planes de inversión en Asturias. Braña señaló que Indra ya está realizando simulaciones virtuales y réplicas digitales de todas las futuras líneas de producción de sus fábricas españolas, incluyendo la del Tallerón de Gijón. Allí la empresa prevé, en una primera fase, ensamblar los blindados 8x8 “Dragón” producidos por Santa Bárbara en Trubia; y, a continuación, producir los blindados con los que el Ejército español quiere modernizar sus fuerzas terrestres.

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Según Braña, la reproducción digital de sus fábricas permitirá a Indra “detectar posibles cuellos de botella” en las líneas productivas, así como “asegurar la trazabilidad y la calidad del producto”.