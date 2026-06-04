Los robos en viviendas, disparados en Asturias casi un 58% en el primer trimestre del año, mientras bajan los delitos sexuales

La estadística de delitos en Asturias durante el primer trimestre del año revela un incremento de los robos con fuerza en domicilios del 58%, pasando de 185 en 2025 a 292 este año. Por comisarías, estos robos se dispararon en Avilés, un 60%, pasando de 10 a 16 asaltos; Castrillón, un 225%, elevándose de 4 a 13; Gijón, un 50%, alcanzado los 63 asaltos; y Siero, un 131%, al dispararse de 19 a 44. Los robos con fuerza en general (que incluyen tanto viviendas, como comercios y naves industriales) pasaron de 321 a 464, lo que supone un 44,5% de aumento. Se disparan especialmente en Gijón, donde pasan de 58 a 104, un aumento del 79,3%; Oviedo, donde se elevaron a 91, desde 60, lo que supone un aumento del 51,7%; y Siero, en que pasaron de 33 a 54, un 63,6% más.

Los delitos contra la libertad sexual, que venían incrementándose en los últimos, se reducen más del 10 por ciento, pero se incrementan otros delitos contra la propiedad, como los robos de vehículos, un 62,9%, pasando de 35 a 57 en los primeros tres meses del año. Aumentan sobre todo en Gijón, un 171%, al pasar de 7 a 19; y también en Oviedo, un 71 por ciento, pasando de 7 a 12. En Siero se incrementaron a 7, un 250%.

Suben también las riñas tumultuarias (6,7%); los hurtos, de 1.927 a 2.093, lo que supone un aumento del 8,6%; y los casos de tráfico de drogas, que pasaron de 40 a 52, un 30 por ciento de aumento. Los casos de drogas se dispararon especialmente en Oviedo, pasando de 12 a 22, 83,3% más.

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La cibercriminalidad sigue al alza, con 2.340 casos, frente a los 2.234 del primer trimestre de 2025, lo que supone un 4,7%. Aumentan especialmente en Avilés y Mieres, más del 20%. Las estafas informáticas pasaron de 2.010 a 2.078, un 3,4% más.