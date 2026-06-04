El Sespa vigila a los centros de salud con más demoras: "Nos preocupa la heterogeneidad dentro de Asturias"

Por vez primera, el Gobierno de Asturias ha puesto cifras a los efectos de los 25 días de huelga médica que se han desarrollado en la región desde el pasado mes de diciembre hasta el momento actual.

Según el gerente del Servicio de Salud del Principado (Sespa), Aquilino Alonso, esas jornadas de paro en protesta frente al nuevo Estatuto Marco del personal sanitario han generado en la sanidad pública asturiana la pérdida de 27.977 consultas hospitalarias y de 3.172 intervenciones quirúrgicas.

“Este impacto se ha trasladado a las listas de espera y ha roto la línea descendente que se venía produciendo desde finales de 2023”, ha indicado Aquilino Alonso en la tarde de este jueves, en el marco de su comparecencia ante la Comisión de Salud de la Junta.

Aquilino Alonso ha abogado por un cese de las tensiones, y en esta línea ha apelado a la ministra de Sanidad, Mónica García Gómez (Sumar), promotora del nuevo Estatuto Marco, aprobado este pasado martes por el Consejo de Ministros y que ahora debe ser remitido al Congreso de los Diputados. “En reiteradas ocasiones, desde la Consejería de Salud se ha pedido al Ministerio de Sanidad la necesidad de alcanzar un acuerdo para finalizar este conflicto”, ha aseverado el gerente del Sespa.

Un 46% más de presupuesto para Atención Primaria

Alonso ha explicado algunas medidas adoptadas en las especialidades con más demoras, como son dermatología, oftalmología y traumatología.

Asimismo, ha subrayado el “avance” en la apuesta por la red de Atención Primaria. “Este año hay un presupuesto de 694 millones de euros, frente a los 476 del año 2019, lo que implica un aumento del 46 por ciento en siete años”, ha puntualizado. De otro lado, la plantilla se ha incrementado en 120 profesionales.

Demoras en los centros de salud

Aquilino Alonso ha especificado que la demora media en los centros de salud de Asturias es de 2,27 días en consulta presencial, según datos del Ministerio de Sanidad, frente a un promedio nacional de 8,7 días.

Curiosamente, el Sespa no publica datos propios sobre demoras en Atención Primaria. Sin embargo, el gerente del Sespa ha afirmado que “nos preocupa la heterogeneidad territorial dentro de nuestra comunidad y la situación de algunos cupos en determinados centros en los que la situación es francamente mejorable”. Ante esta coyuntura, el Sespa está efectuando “un seguimiento continuado de las demoras que se producen en ellos con el fin de tomar medidas para corregirlas y mejorar la accesibilidad”.

Alonso ha destacado la “consolidación de empleo” en el Sespa, cuya plantilla ha pasado de 19.288 profesionales en 2023 (año de inicio de la presente legislatura) a 20.581 en el momento actual.

Reorganizar la jornada laboral

El gerente del Sespa ha subrayado que se han abierto “cauces de diálogo” con el Sindicato Médicos del Sespa (SIMES) “para escuchar sus reivindicaciones y analizarlas conjuntamente”. Y ha agregado que, con el SIMPA, “hemos acordado medidas” en objetivos como “mantener y mejorar la calidad asistencial, reducir las listas de espera, optimizar la accesibilidad y fomentar la captación y fidelización del talento médico”.

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Según Alonso, el acuerdo con el SIMPA aborda entre otras cosas la reorganización de la jornada y la conciliación. En Atención Primaria se establecen “agendas con un máximo de 38 pacientes” diarios y en los servicios hospitalarios “se abre la posibilidad de nuevas fórmulas organizativas”.