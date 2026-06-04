Los "telecos" asturianos celebran su gran fiesta anual con ponencias y el reconocimiento a tres ingenieros y una empresa
MasOrange, Iván Fernández, Paula Emma Díaz y Damián López serán los galardonados de este año en la VI Noche de las Telecomunicaciones, que acoge Oviedo este viernes
M. G. S.
Llega a Asturias, por sexto año consecutivo, la gran noche de los ingenieros en Telecomunicaciones, "telecos", una de las profesiones más importantes en la actualidad por su labor en el día a día. Internet de las cosas, el 5G, el blockchain, las redes satelitales... Por ello, este viernes a las 19.30 horas en el restaurante ovetense Deloya-Latores se vivirá una noche de encuentro, en la que además se premiarán a varias personas y entidades por su desempeño dentro del sector.
El acto estará presidido por Fernando de las Heras, Decano Delegado del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicaciones (COIT) y Presidente de la Delegación de la AEIT en Asturias e intervendrá además el Director General de Estrategia Digital del Principado de Asturias, Javier Fernández Rodríguez.
Los avances en la telemedicina, la hiperconexión de los territorios, la inteligencia artificial y la innovación serán otros de los campos sobre los que girarán las conversaciones de la noche.
Los premiados de esta edición son MasOrange (en la categoría excelencia empresarial), Iván Fernández Huerta y Paula Emma Díaz (jóvenes ingenieros) y Damián López Zamanillo (trayectoria empresarial). En el evento, Ana María Molina impartirá una ponencia bajo el título “Espacio y Defensa, un binomio estratégico”.
MasOrange, Telefónica, Telecable, Arcelor Mittal, Rohde & Schwarz, Inetum, Mutualidad de la Ingeniería, Netskope, Hispasat, Cellnex y Clustertic Asturias son los patrocinadores principales de la VI Noche de las Telecomunicaciones.
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