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Los "telecos" asturianos celebran su gran fiesta anual con ponencias y el reconocimiento a tres ingenieros y una empresa

MasOrange, Iván Fernández, Paula Emma Díaz y Damián López serán los galardonados de este año en la VI Noche de las Telecomunicaciones, que acoge Oviedo este viernes

Los ingenieros de Telecomunicaciones, en una edición pasada

Los ingenieros de Telecomunicaciones, en una edición pasada / FERNANDO RODRIGUEZ

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M. G. S.

Llega a Asturias, por sexto año consecutivo, la gran noche de los ingenieros en Telecomunicaciones, "telecos", una de las profesiones más importantes en la actualidad por su labor en el día a día. Internet de las cosas, el 5G, el blockchain, las redes satelitales... Por ello, este viernes a las 19.30 horas en el restaurante ovetense Deloya-Latores se vivirá una noche de encuentro, en la que además se premiarán a varias personas y entidades por su desempeño dentro del sector.

El acto estará presidido por Fernando de las Heras, Decano Delegado del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicaciones (COIT) y Presidente de la Delegación de la AEIT en Asturias e intervendrá además el Director General de Estrategia Digital del Principado de Asturias, Javier Fernández Rodríguez.

Los avances en la telemedicina, la hiperconexión de los territorios, la inteligencia artificial y la innovación serán otros de los campos sobre los que girarán las conversaciones de la noche.

Los premiados de esta edición son MasOrange (en la categoría excelencia empresarial), Iván Fernández Huerta y Paula Emma Díaz (jóvenes ingenieros) y Damián López Zamanillo (trayectoria empresarial). En el evento, Ana María Molina impartirá una ponencia bajo el título “Espacio y Defensa, un binomio estratégico”.

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MasOrange, Telefónica, Telecable, Arcelor Mittal, Rohde & Schwarz, Inetum, Mutualidad de la Ingeniería, Netskope, Hispasat, Cellnex y Clustertic Asturias son los patrocinadores principales de la VI Noche de las Telecomunicaciones.

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