Transforma tu proyecto con la inteligencia artificial en la jornada «IA para tu negocio: de la idea a la acción»: inscríbete y asiste al acto el próximo 10 de junio en el Club LA NUEVA ESPAÑA
El evento organizado por LA NUEVA ESPAÑA y BBVA, está dirigido a empresas, pymes, profesionales, directivos, personas emprendedoras y organizaciones interesadas en conocer aplicaciones reales de la inteligencia artificial en el ámbito empresarial
L. L.
LA NUEVA ESPAÑA y BBVA celebrarán el próximo miércoles 10 de junio a las 18.30 horas el evento "IA para tu negocio: de la idea a la acción" en el Club LA NUEVA ESPAÑA. Una jornada orientada a acercar la inteligencia artificial al tejido empresarial desde una perspectiva práctica, útil y aplicada al día a día de las organizaciones.
Inscripciones
Para asistir es necesario inscribirse en el siguiente enlace https://eventos.prensaiberica.es/iaparatunegocio/es/info
El encuentro reunirá a expertos y representantes del ecosistema innovador para mostrar cómo la IA puede ayudar a transformar las empresas mediante herramientas concretas, aplicaciones reales y casos de éxito.
La sesión pondrá el foco en el potencial de la inteligencia artificial para mejorar procesos, impulsar la productividad y facilitar nuevas oportunidades de crecimiento e innovación en compañías de distintos sectores.
Durante el acto intervendrán Jorge Enríquez, director de Transformación de FADE, Daniel Álvarez, CEO Girol Consulting y directivo de Aje, Pablo Coca, director general de Ctic, Begoña Cuetos, directora de Banca de Empresas e Instituciones BBVA Noroeste y cerrará la jornada Guadalupe Hernández, directora de la Territorial Noroeste de BBVA.
Programa
- Recepción de invitados 18:15 - 18:30
- Intervención de María Calvo, presidenta de FADE. 18:30 - 18:40
- Mesa redonda. IA aplicada: competitividad, innovación y crecimiento. 18:40 - 19:20 Daniel Álvarez, CEO Girol Consulting y directivo de AJE Pablo Coca, director general de CTIC Begoña Cuetos, directora de Banca de Empresas e Instituciones de la Regional Noroeste de BBVA.
- Conferencia Mago More: «IA para cada día». 19:20 - 20:20
- Cierre. Intervención de Guadalupe Hernández, directora de la Territorial Noroeste de BBVA. 20:20 - 20:30
Además, la jornada contará con la participación de Mago More, quien ofrecerá una intervención centrada en ejemplos reales y aplicaciones prácticas para incorporar la inteligencia artificial de forma inmediata en la actividad empresarial.
El evento está dirigido a empresas, pymes, profesionales, directivos, personas emprendedoras y organizaciones interesadas en conocer aplicaciones reales de la inteligencia artificial en el ámbito empresarial.
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