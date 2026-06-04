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Transforma tu proyecto con la inteligencia artificial en la jornada «IA para tu negocio: de la idea a la acción»: inscríbete y asiste al acto el próximo 10 de junio en el Club LA NUEVA ESPAÑA

El evento organizado por LA NUEVA ESPAÑA y BBVA, está dirigido a empresas, pymes, profesionales, directivos, personas emprendedoras y organizaciones interesadas en conocer aplicaciones reales de la inteligencia artificial en el ámbito empresarial

&quot;IA para tu negocio: de la idea a la acción&quot;

"IA para tu negocio: de la idea a la acción" / Freepik

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L. L.

LA NUEVA ESPAÑA y BBVA celebrarán el próximo miércoles 10 de junio a las 18.30 horas el evento "IA para tu negocio: de la idea a la acción" en el Club LA NUEVA ESPAÑA. Una jornada orientada a acercar la inteligencia artificial al tejido empresarial desde una perspectiva práctica, útil y aplicada al día a día de las organizaciones.

Inscripciones

Para asistir es necesario inscribirse en el siguiente enlace https://eventos.prensaiberica.es/iaparatunegocio/es/info

El encuentro reunirá a expertos y representantes del ecosistema innovador para mostrar cómo la IA puede ayudar a transformar las empresas mediante herramientas concretas, aplicaciones reales y casos de éxito.

La sesión pondrá el foco en el potencial de la inteligencia artificial para mejorar procesos, impulsar la productividad y facilitar nuevas oportunidades de crecimiento e innovación en compañías de distintos sectores.

Durante el acto intervendrán Jorge Enríquez, director de Transformación de FADE, Daniel Álvarez, CEO Girol Consulting y directivo de Aje, Pablo Coca, director general de Ctic, Begoña Cuetos, directora de Banca de Empresas e Instituciones BBVA Noroeste y cerrará la jornada Guadalupe Hernández, directora de la Territorial Noroeste de BBVA.

Programa

  • Recepción de invitados 18:15 - 18:30
  • Intervención de María Calvo, presidenta de FADE. 18:30 - 18:40
  • Mesa redonda. IA aplicada: competitividad, innovación y crecimiento. 18:40 - 19:20 Daniel Álvarez, CEO Girol Consulting y directivo de AJE Pablo Coca, director general de CTIC Begoña Cuetos, directora de Banca de Empresas e Instituciones de la Regional Noroeste de BBVA.
  • Conferencia Mago More: «IA para cada día». 19:20 - 20:20
  • Cierre. Intervención de Guadalupe Hernández, directora de la Territorial Noroeste de BBVA. 20:20 - 20:30

Además, la jornada contará con la participación de Mago More, quien ofrecerá una intervención centrada en ejemplos reales y aplicaciones prácticas para incorporar la inteligencia artificial de forma inmediata en la actividad empresarial.

El evento está dirigido a empresas, pymes, profesionales, directivos, personas emprendedoras y organizaciones interesadas en conocer aplicaciones reales de la inteligencia artificial en el ámbito empresarial.

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