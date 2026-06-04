El último día de la PAU en Asturias, un gol en el minuto 90: "El examen de ayer me salió mal así que hoy me puse la camiseta del Sporting"
Muchos estudiantes asturianos apuestan por camisetas de equipos de fútbol como amuletos de la suerte para afrontar sus últimos exámenes: "Como me salga como esta temporada..."
Cuando ya todo el pescado está vendido, uno tiende a encomendarse a lo que sea, que en el caso de Ariel López es una camiseta del Sporting de Gijón. Este jueves era su último día de PAU. Se examinaban solo aquellos alumnos que tuviesen que hacer la prueba específica (la que sube la nota final). "El examen de matemáticas de ayer no me salió muy bien, y como anímicamente estoy mal, me puse la camiseta del Sporting, que está peor que yo… A ver si remonto", espera López en un claro ejemplo de que "mal de muchos…". Quiere estudiar o Deportes o Matemáticas.
A su lado, Irene Díaz luce la elástica del centenario del Oviedo. "Me la regalaron por mi cumple y me pareció un buen momento para estrenarla", dice antes de entrar a la prueba de Química que se celebra en la Facultad de Economía y Empresa. Díaz, al contrario que su compañero, no eligió su outfit ni por superstición ni por sentimiento: "Espero que no influya porque como me salga el examen como al Oviedo la temporada…", vacila moviendo la cabeza.
El derbi estudiantil lo rompe un tercer jugador: Diego de Pablos, cuya camiseta a rayas blancas y moradas desentonaba entre las demás. "¡Del Pucela!", anuncia con orgullo. El día antes había acudido a la Facultad con el 8 de Santi Cazorla. "Hoy ya acabo y me quise poner esta porque mis abuelos son de Valladolid", sonríe. "Seguro que me dan suerte", asevera De Pablos, que aspira a entrar en el Grado de Deportes o, como plan B, en Psicología.
Desde el primer día, las distintas sedes de la PAU 2026 se llenaron de camisetas. Desde el Madrid hasta la Selección, pasando por los equipos locales. "Ayer vine con una que hice con mis amigos para una pachanga y me trae suerte", explica Andrei Silivestru, que para su último examen eligió la elástica del ascenso del Oviedo. "Me la puse para todos los exámenes importantes de este año, y decidí repetir hoy", explica.
En jornadas como esta no todo depende de lo estudiado. También entran en juego los nervios, la confianza y, por qué no, pequeños rituales como una camiseta de fútbol. Como dijo el famoso entrenador argentino Marcelo Bielsa: "El éxito sin esfuerzo es un fraude". Una frase que bien podría resumir el sentir de unos chavales que, con o sin supersticiones, ya han jugado su partido más importante hasta la fecha. Y es que del resultado depende su futuro.
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