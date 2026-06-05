Más de 400 médicos asturianos apoyan una huelga indefinida en otoño, asegura el SIMES

Sombra por la mañana y sol por la tarde en este viernes para el nuevo Sindicato Médicos del Sespa (SIMES).

En la mañana de hoy, esta organización sindical difundió un comunicado notablemente amenazante sobre el conflicto que mantiene con la Consejería de Salud del Principado para conseguir un recorte de las guardias y una jornada semanal total de 35 horas.

Y, por la tarde, ha difundido otro en un tono mucho más conciliador. Eso sí, sobre la premisa de que la semana de huelga de junio (del 15 al 19) “como es lógico, sigue convocada” y que “el horizonte de huelga indefinida en septiembre sigue presente”. “Confiamos en que las negociaciones avancen, para lograr un acuerdo que ponga fin al conflicto”, apostilla el SIMES.

Entre un pronunciamiento y otro ha tenido lugar una reunión con la Consejería de Salud. Los responsables del SIMES han salido del encuentro proclamando que ha significado “un paso más hacia nuestros derechos” y que en la negociación “vamos por el buen camino, sin nada firme todavía, pero con horizonte”. Y todo ello gracias a que “el Sespa y el Gobierno de Adrián Barbón empiezan a ser conscientes de la magnitud del conflicto, y a reconocer su impacto actual y potencial”.

Huelga indefinida y supresión de "peonadas"

Vayamos por partes. En la nota de la mañana, el SIMES subrayaba que sus reivindicaciones de aligerar la carga laboral cuentan con el “respaldo” de una encuesta en la que “más de 400 profesionales” (médicos) “confirman que secundarían una huelga indefinida en septiembre”.

Asimismo, esgrimía que “todos los servicios implicados en programas especiales ("peonadas") afirman por abrumadora mayoría (mayor del 80%) que interrumpirían esta actividad”.

En su comunicado, el Sindicato Médicos del Sespa ha corroborado la noticia publicada por este periódico este jueves: que los anestesistas de los hospitales San Agustín (Avilés) y de Jarrio (Coaña) ya han suspendido las horas extraordinarias “desde esta semana”. Y ha anunciado que “probablemente se sumen otros hospitales en las próximas semanas”.

La amenaza surte efecto

Estas eran las cartas, de contundencia notable, que el SIMES había puesto sobre la mesa poco antes de la reunión con la Consejería. Y tal parece que el tono empleado surtió cierto efecto. Tras la negociación, el sindicato sanitario ha emitido un nuevo posicionamiento en el que señala que “el trabajo de movilización y organización desarrollado estos días, junto con las iniciativas de interrumpir los programas especiales -peonadas-, están dando sus frutos”.

El Sindicato Médicos del Sespa trasladó a las autoridades sanitarias dos bloques de propuestas: uno sobre jornada y libranzas y otro sobre atención primaria.

En materia de jornada, “para iniciar el camino hacia el objetivo de 35 horas semanales”, han propuesto una parte de “inmediata” implantación: “La aplicación de libranza de viernes, festivos intermedios y prefestivos -ahora inexistentes-, mediante la modificación del correspondiente decreto autonómico de jornada y regulación de descansos”.

Y después una parte “progresiva”: “Aumentar los descansos de forma paulatina a medida que se aumentan las plantillas para mantener la atención sanitaria con un calendario concreto”.

Medidas en Atención Primaria

En cuanto a la propuesta de 35 pacientes diarios por consulta en Atención Primaria, en cuestión de semanas será efectiva, según el SIMES, “la orden de bloquearlas en 38 pacientes, según los acuerdos firmados en enero” entre la Consejería de Salud y el Sindicato Médico de Asturias (SIMPA).

Según el SIMES, “una vez comprobado” que “esto es verdad”, el siguiente movimiento consistirá en plantear “un avance hacia los 35 pacientes, con la consecutiva redimensión de las plantillas de primaria”.

El Sindicato Médicos del Sespa da por corroborado que “las comidas y desplazamientos prometidas a los equipos de guardia de Atención Primaria están en vías de materializarse”.

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La nueva entidad sindical afirma que, en la próxima reunión, que previsiblemente se desarrollará el jueves o el viernes de la próxima semana, “recibiremos respuesta a nuestras propuesta de jornada, y continuaremos con el resto de reivindicaciones: guardias localizadas, mejorar en los MIR y equiparaciones salariales”.