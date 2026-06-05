Agenda: qué hacer hoy viernes 5 de junio en Asturias

Oviedo

La creación artística contemporánea y los nuevos espacios de producción cultural, en el Club LA NUEVA ESPAÑA

El Club LA NUEVA ESPAÑA (Calvo Sotelo, 7) presenta, a las 19.30 horas, la conferencia "La creación artística contemporánea y los nuevos espacios de producción cultural", impartida por Semíramis González, directora de LABoral Centro de Arte y Creación Industrial y comisaria de "Visión y presencia", un ciclo de performances de artistas mujeres en el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. La presentará Lucía Falcón, directiva de Tribuna Ciudadana.

Jornadas de la Sidra

Hasta el domingo, unos 33 establecimientos hosteleros de la ciudad participan en las Jornadas Gastronómicas de la Sidra, en las que ofertarán platos elaborados con la bebida autóctona. La actividad está enmarcada en la Preba de la Sidra del fin de semana.

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Exposición de los centros sociales

Oviedo cierra hoy la Exposición de Actividades Artesanales de los centros sociales del municipio, una iniciativa que pone en valor el trabajo creativo y formativo desarrollado a lo largo del curso en la red municipal de centros sociales. La muestra puede visitarse en el Auditorio Príncipe Felipe. Hoy tendrá lugar la clausura a las 14.00 horas. La exposición reunirá un total de 310 trabajos artesanales.

Oviedo Llambión

Quince confiterías de la ciudad ofrecerán postres a un precio promocional. La programación se completa con una masterclass del Campeón del Mundo de Chocolate Lluc Crusellas el día 19 de junio a las 19.30 horas.

Encuentro Coral

La iglesia del Sagrado Corazón de Jesús (Salesas) acoge, a las 20.00 horas, una nueva jornada del V Encuentro Coral "Oviedo Origen en el Camino", con la participación del Coro Amigos de la Ribera y el Coro Son Astur, ambos dirigidos por Javier Fernández Mejuto.

Las Tertulias del Campoamor

El Teatro Campoamor alberga una nueva sesión de "Las Tertulias del Campoamor" con la participación del periodista y escritor Paco Cerdá, autor de una obra centrada en la investigación periodística y la reconstrucción histórica, con especial atención a la memoria y los testimonios olvidados. Colaborador habitual de "El País" y autor de títulos como "El peón, 14 de abril y Presentes", su trayectoria ha sido reconocida con premios como el Cálamo, el de No Ficción Libros del Asteroide y el Nacional de Narrativa.

Concierto Aula de Clarinete

El Aula de Clarinete de la Escuela Minicipal de Música María Teresa Prieto ofrece un concierto a las 16.00 horas, con alumnado de la profesora Ana Pérez. El acceso es libre hasta completar aforo.

Biblioteca La Corredoria

La biblioteca de La Corredoria será el escenario del cuentacuentos "El príncipe ceniciento", a cargo de Puppy’s. La actividad requiere inscripción previa y cuenta con aforo limitado, con un máximo de dos personas adultas por cada niño.

Biblioteca La Granja

La biblioteca Lorenzo Rodríguez Castellano (La Granja) presenta, a las 18.00 horas, el bebecuentos "En la granja", a cargo de Ana Capilla. La actividad requiere inscripción previa y cuenta con aforo limitado, con un máximo de dos personas adultas por cada niño.

II Feria de Entidades

La plaza de Otero celebra de 17.00 a 20.00 horas la II Feria de Entidades "Des-armando el barrio", con talleres, juegos tradicionales, exposiciones y mesas informativas. El programa incluye yincana de juegos a las 17.30 horas, exhibición de esgrima antigua a las 18.30 horas y concierto de Fer Alonso a las 19.00 horas.

Clowntigo en el HUCA

El programa "Cultura off" lleva al HUCA cuatro sesiones de clown realizadas por la compañía Clowntigo dirigidas a niños hospitalizados en las áreas de pediatría, oncología y hospital de día. Las actuaciones tendrán lugar a las 17.30 y 18.30 horas.

Exposición fotográfica "Benisesas"

El Centro Social Buenavista alberga hasta el 7 de junio la exposición fotográfica "Beninesas. El papel de la mujer en Benín", una muestra compuesta por 24 fotografías que retratan escenas cotidianas de la vida diaria de las mujeres en este país africano.

Exposición de Toño Velasco

La Casa Rosa (Cardenal Inguanzo 2, Oviedo) cuelga hasta el 7 de junio la exposición "Odio los bodegones", una propuesta artística de Toño Velasco que invita a reconsiderar uno de los géneros más clásicos de la historia del arte desde una mirada personal, libre y contemporánea. El título de la muestra, inspirado en la canción "Odio los pasodobles" del grupo Ilegales, funciona como una declaración de intenciones que oscila entre la ironía y el homenaje. Lejos de rechazar el bodegón, Velasco lo convierte en un espacio de experimentación donde conviven lo nuevo y lo viejo, el orden y el caos. Se puede visitar los jueves, de 17.00 a 22.30 horas, viernes de 17.00 a 0.00 horas, sábados de 13.00 a 0.00 horas y domingos de 12.00 a 20.00 horas.

Gijón

Teatro Jovellanos

A las 20.30 horas, en el Teatro Jovellanos, la Sociedad Filarmónica de Gijón cierra su temporada 118ª con el concierto "Falla Imaginado" a cargo de Moisés P. Sánchez (piano), Ana María Valderrama (violín) y Pablo Martín Caminero (contrabajo). Acompañado de Ana María Valderrama y Pablo Martín Caminero, el pianista, compositor y arreglista Moisés P. Sánchez reinterpreta el universo de Manuel de Falla con una mirada actual y libre, transformando obras como "El amor brujo", "La vida breve" o las "Siete canciones populares españolas", en nuevas versiones donde conviven la tradición clásica, el jazz y la música contemporánea.

Centro de Cultura Antiguo Instituto

En el Antiguo Instituto puede verse la exposición "L’Asturianita. ¡Nin tien brazos, nin los necesita!", en torno a la figura de la valdesana Regina García, que quedó sin brazos a los 9 años y consiguió llegar a ser una de las artistas más importantes de su tiempo.

Escuela de Comercio

Organizado por la Academia Asturiana de Ciencia e Ingeniería (AACI) hoy, a las 13.00 horas en la Escuela de Comercio, Enrique Pérez de Tena y Alejandra Vicens Martínez del Campo ofrecerán la conferencia "Lo que te han contado del ciberespacio". Será la presentación a la sociedad de las actividades del MANDO, encargado de la ciberseguridad de las estructuras estratégicas de España. El objetivo es concienciar en la importancia de la ciberseguridad en el contexto actual y aumentar el conocimiento sobre este tema. La entrada es libre.

Escuela de Comercio

Sigue hoy la decimosexta edición del ciclo de proyección de documentales "Docuxixón". En el salón de actos de la Escuela de Comercio se proyecta, a las 19.00 horas, "La sábana y la montaña" del portugués Paulo Cameiro. La entrada es libre.

Plaza del Marqués

La Agrupación Deportiva de Bomberos de Gijón ha organizado un gran evento benéfico solidario hasta el 5 de junio en la Plaza del Marqués. El objetivo es recaudar fondos para Asociación Amigos de Mael (AMIMA2). Hoy, de 16.00 a 18.00 horas se organizarán en la plaza actividades para que todos los niños y niñas puedan sentirse Bomberos por un día. Habrá pruebas físicas, circuitos de agilidad, manejo de mangueras, lanzamiento de agua a objetivos, exposición de vehículos, equipación de bomberos... También habrá una zona pensada para adultos, donde podrán poner a prueba su fuerza y resistencia realizando distintos retos físicos y experimentando cómo es portar un equipo completo de bombero. Para participar únicamente se pide una pequeña donación voluntaria antes de entrar a las actividades.

Pumarín Gijón Sur-El Huerto

El festival Brotes_lab de danza contemporánea tiene hoy varias citas en la ciudad. En la explanada del Centro Municipal Pumarín Gijón-Sur se pondrá en escena "El mundo atrás", de Rolando Salamé (Comunidad de Madrid), a las 19.00 horas, y a las 19.15 horas la compañía La Imbuición (Andalucía) ofrecerá su espectáculo "Y el regusto". Luego, a las 20.30 horas, en el Espacio Escénico El Huerto (calle Severo Ochoa 91-93 los asturianos de Escena Vertiente ofrecerán "Xiringar _ apertura de proceso". Antes, a las 19.45 horas, en El Huerto habrá tiempo para un encuentro-café con Rolando Salamé y Alejandra Ruiz de Alda y Raquel Lao (Cía La Imbuición". Y tras la función de Escena Vertiente también habrá encuentro con los creadores.

Explanada del Parque Fluvial

En la explanada del Parque Fluvial, en Viesques, hoy comienza la fiesta Xixón Folk. El mercáu tradicional, con exhibición de oficios artesanales, abre a las 17.00 horas y estará abierto hasta las 21.30 horas. A las 18.00 horas comenzarán los talleres participativos, y a las 18.00 horas también el espectáculo de títeres "El carro de los fenómenos ambulantes". A las 19.00 horas habrá un pasacalles mitológico con la banda Gaites Saxum, y a las 20.00 horas será el pregón de Nerea Vázquez. A las 20.30 horas habrá un taller de baile tradicional a cargo del grupo Trebeyu, y a las 21.30 horas comienza la noche en danza con Soi Panderetera, el Grupu Etnográficu L’Oriente-Llacín, Los del Paru Chanu y Pandereteres de Trebeyu.

Encuentros corales de Fátima

La iglesia de Fátima acoge una nueva jornada de los conciertos corales. Esta vez será el concierto del Coro Voces Mixtas de La Camocha, dirigido por Isabel Pérez Redruello, y el Coro de Voces Graves de Gijón, dirigido por Vila Ramires. Comienza a las 20.15 horas.

Toma 3

Hoy viernes se presenta el libro "Días de purpurina y percebes", con encuentro con la autora, Fee Rega. Se trata de una antología poética basada en los diarios y las canciones de Fee Reega. Con epílogo de Sofía Castañón. La presentación será a las 18.00 horas.

Escuela de Comercio

Dentro del proyecto "Y al salir de clase, ¿qué?", un programa de ocio y tiempo libre para adolescentes, hoy está programado un taller gratuito, con plazas limitas, de "Customiza tus calcetines", para jóvenes de 12 a 17 años. Comenzará a las 18.00 horas y la inscripción es gratuita con tarjeta ciudadana.

Ateneo de La Calzada

A las 19.00 horas hoy habrá un concierto a cargo de Emilio Ribera & David Hernández, organizado por la Sociedad Cultural Gesto.

CMI La Arena

El programa Cine de La Arena incluye hoy la proyección de "Los consejos de Alice" (N. Pariser, 2019), con entrada libre hasta completar aforo. Será a las 19.00 horas, con proyección en versión original subtitulada.

CMI de El Llano

En el Centro de El Llano hoy habrá teatro con un "Match de improvisación" organizado por Equipo Tema. Dos equipos, un árbitro, retos improbables y sobre el escenario: personajes absurdos, situaciones fuera de control. Improvisación disparatada. Acceso con entrada. Comienza a las 19.00 horas.

Palacio de Revillagigedo

En el programa de actividades paralelas a la exposición "Convivium, arqueología de la dieta mediterránea", que se puede ver en el Palacio de Revillagigedo, hoy tendrá lugar una cata de aceite a las 19,00 horas, dirigida a público adulto. El taller estará a cargo de Javier Sánchez Perona (Instituto de la Grasa, CSIC).

Jardines de Lázaro Cárdenas

Hoy comienza la Acampada Vecinal de protesta por el tráfico pesado que atraviesa el barrio. Y se ha cargado de actividades. A las 17.00 horas comienza el montaje del campamento; a las 19.00 horas leerá el discurso de apertura Luismi Piñera, cronista oficial de Gijón; seguirá una plantación de "buenos pensamientos"; y el corte de tráfico en Cuatro Caminos. A las 19.30 horas quedará instalada una mesa informativa.

Antiguo Instituto

Hay cita hoy en el Antiguo Instituto con los "Encuentros poéticos" organizados por la Asociación Cultural Encadenados. En este caso la protagonista será la autora Isabel Marina y presentará Yurisán Menéndez. Comienza a las 19.30 horas.

Gijón Arena

Hoy hay cita en la plaza de toros con la veterana banda de rock "Burning". Previamente, desde las 19.30 horas se estará disputando la gran final Rock Gijón. La entrada es libre.

Avilés y comarca

Actividades en el parque de Ferrera

El parque de Ferrera celebra el Día Mundial del Medio Ambiente con actividades gratuitas de 10.00 a 18.00 horas, un puesto informativo, paneles, un hotel de insectos, cajas nido y un árbol de los deseos.

El jardín francés del parque ferrera. / LNE

A las 12.00 horas habrá una charla sobre el parque como refugio climático.

Mercado en Luanco

El mercado semanal de Luanco reúne puestos de ropa y alimentación en el entorno de la playa de La Ribera y la calle de La Riba. Permanece abierto, aproximadamente, de 9.00 a 14.00 horas.

Mercado en La Arena

La explanada del muelle acoge el mercado semanal de La Arena, con puestos de ropa, alimentación y productos de proximidad. El horario de apertura es, de forma aproximada, de 8.00 a 14.00 horas.

Teatro en La Carriona

El centro sociocultural de La Carriona alberga a las 18.00 horas "Engatusados", de Tras la Puerta Títeres, dentro del programa familiar de Cultura. La función, recomendada a partir de 4 años, tiene entrada libre hasta completar aforo.

Cuentos en Bances Candamo

La biblioteca Bances Candamo, en la Casa de Cultura, ofrece a las 18.00 horas el cuentacuentos "Shakespeare... brevemente", a cargo de Saltantes Teatro. La actividad está dirigida a público infantil de entre 4 y 9 años, con plazas limitadas.

Berger en la Cátedra

El cineasta Pablo Berger, director de "Blancanieves", "Abracadabra" y "Robot Dreams", participa a las 19.30 horas en un encuentro con el público en el Centro de Servicios Universitarios. Modera la periodista Paula Ponga.

Tapas en el Carbayedo

El barrio avilesino celebra hasta el 7 de junio la III CarbaTapa, organizada por la asociación Disfruta Carbayedo. Nueve establecimientos participan con sus elaboraciones, que podrán degustarse en el horario fijado por cada local. Habrá votación popular y sorteo de regalos.

Las Cuencas

Feria del deporte en Mieres

Mieres será este fin de semana la VI Feria del Deporte, un gran espacio de encuentro y promoción del deporte y la actividad física. Comenzará hoy, a las 17.30 horas, con una jornada de puertas abiertas de la piscina municipal. A esa misma hora habrá partidas simultáneas de ajedrez y una exhibición de gimnasia rítmica, todo ello en el parque Jovellanos. Tomará el relevo una exhibición de dardos, a las 18.00, en la carpa del club Pika, en el parque Jovellanos.

Exposición de Nasser Haji Malek

"The beginning of a story" es el título de la exposición del fotógrafo Nasser Haji Malek, que puede verse hasta el 7 de julio en la pinacoteca "Eduardo Úrculo", en Langreo.

Museo de la Minería en El Entrego

El Museo de la Minería y de la Industria de Asturias (Mumi) está construido en los terrenos de la escombrera de la emblemática Mina de San Vicente, en la zona denominada El Trabanquín, en el corazón de la cuenca carbonífera del Nalón. Abre de martes a sábado, de 10.00 a 14.00 y 16.00 a 19.00, y domingos, de 10 a 14 horas.

Centro de Interpretación de Redes

Situado en Campo de Caso, el centro de recepción de Redes está abierto toda la semana, con una exposición permanente que hace un recorrido por la fauna, flora y etnografía de los concejos de Caso y Sobrescobio. Abre de martes a sábado y festivos, de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas, y los domingos, de 9.00 a 14.00 horas.

Centro

Exposición "Viaje a la especiería de Magallanes y Elcano" en la Casa de los Hevia de Villaviciosa

La exposición "Viaje a la especiería de Magallanes y Elcano", organizada por la Delegación de Defensa en el Principado de Asturias en colaboración con Ayuntamiento de Villaviciosa, representa, a través de 38 paneles de distintas medidas distribuidos en nueve bloques, la epopeya que hace más de 500 años realizó la expedición Magallanes-Elcano al completar por primera vez la circunnavegación del planeta. Cinco naves con unos 250 hombres a bordo partieron de Sanlúcar de Barrameda el 20 de septiembre de 1519. Tres años más tarde, solo un puñado de supervivientes arribaría a puerto (1519-1522). En este itinerario se han querido mostrar las principales etapas de esa epopeya, utilizando imágenes representativas, muchas de ellas reproducción de fondos del Museo Naval. Se puede visitar desde el 3 hasta el 26 de junio, de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.30 a 19.30 horas.

Visitas guiadas al conjunto de arquitectura indiana de Somao (Pravia)

Pravia Turismo organiza los viernes a las 11.00 horas visitas guiadas a la localidad de Somao, famosa por la abundancia de elementos arquitectónicos con sabor indiano. En Somao, Pueblo Ejemplar de Asturias en 2020, las casas de indianos destilan el espíritu romántico, idealista y generoso con el que fueron concebidas, y acercarse a ellas es siempre un goce estético. Aunque cada una es distinta y singular, todas destacan por sus jardines, por sus escalinatas de acceso, por la nobleza e innovación de sus materiales (maderas, cerámicas…), por sus torres, sus grandes galerías acristaladas, la colorida paleta de sus fachadas y la presencia de una o varias palmeras, un símbolo exótico de su fortuna al otro lado del charco. Para asistir a las visitas guiadas debe hacerse reserva llamando al teléfono 985 821 204.

Visitas culturales en Santo Adriano

El colectivo "La Ponte-Ecomuséu" organiza varias actividades. A las 12.00 horas un recorrido por Villanueva, "La aldea tradicional", el itinerario "Viaje a los orígenes del Arte", con visita a la cueva del Conde y al Abrigo de Santo Adriano, a las 16.00 horas, y una visita guiada a la iglesia prerrománica de Tuñón, a las 18.00 horas. Es imprescindible la reserva previa en el teléfono 985761403.

Oriente

Exposición de pintura de Miodrag Djergovic "Michel", en Posada de Llanes

La sala de exposiciones del Centro Cívico de Posada presenta, hasta el 6 de junio, una muestra de pintura del artista serbio Miodrag Djergovic "Michel". Su obra nace del cruce entre memoria, territorio y experiencia vital: nacido en Belgrado y formado en un entorno familiar profundamente artístico, su lenguaje plástico recoge la huella de sus raíces balcánicas y también la influencia del paisaje y la vida en Asturias, donde reside desde hace décadas. En sus cuadros habitan el viaje, la emoción y el recuerdo, con ecos de una biografía marcada por distintos lugares del mundo y por la experiencia directa de la guerra de Yugoslavia. Un trabajo que convierte la pintura en un espacio de reconstrucción emocional, como si cada obra contuviera una historia suspendida entre dos mundos. Horario de visita: de lunes a jueves, de 9.30 a 13.00 y de 16.00 a 19.30 horas; viernes, de 9.30 a 14.00 horas.

Espacio Joven de Llanes: ocio juvenil

El Espacio Joven de Llanes es un programa municipal de ocio alternativo dirigido a público de 12 a 18 años. Funciona los viernes y fines de semana durante todo el año en el paseo de Las Marismas de 18.00 a 22.00 horas; los domingos, hasta las 20.00 horas. Dispone de dos plantas con ping-pong, futbolín, billar, consolas y juegos de mesa, entre otros recursos. El acceso es libre y gratuito, con monitores y talleres específicos cada fin de semana.

Dinosaurios en Colunga

El Museo del Jurásico de Asturias (MUJA) acoge una de las muestras más completas y didácticas del mundo sobre estos fascinantes reptiles. El museo abre miércoles, jueves y viernes, de 10:00 a 14:30 horas y de 15:30 a 18:00 sábados, domingos, festivos y periodos vacacionales (del 12 al 14 de octubre, del 1 al 4 de noviembre y del 6 al 9 de diciembre) de 10:30 a 14:30 y de 16:00 a 19:00 h. Lunes y martes cerrado.

Occidente

Visitas al mazo de Mazonovo

En Mazonovo, en Santa Eulalia de Oscos, puede visitarse un mazo del siglo XVIII activo en el siglo XXI, una excelente muestra de la industria herrera de la comarca, que hasta el siglo XIX exportaba material elaborado a Fonsagrada, Vegadeo, Castropol y otros territorios de Asturias y Galicia. Este conjunto se halla restaurado y rehabilitado en su integridad para la comprensión de la industria del hierro. El edificio de la ferrería destaca por encontrarse en un estado en el que no ha sufrido grandes modificaciones con el paso del tiempo. En él podrás forjar tu propio clavo y llevártelo de recuerdo. Viernes y sábado: de 12.00 a 14.00 y de 16.30 a 19.30 horas. Demostraciones: 12.30, 13.30, 16.30, 17.30 y 18.30. Domingo: de 11.00 a 14.00 horas. Demostraciones: 11.30, 12.30 y 13.30. Martes, miércoles y jueves, demostraciones a las 13.00 horas. La entrada cuesta 4 euros para mayores de 16 años y 2 euros para los niños de 10 a 16 años.

Muestra etnográfica en Puerto de Vega

El Museo Etnográfico Juan Pérez Villamil, situado en la villa naviega de Puerto de Vega, presenta una colección de piezas con la que rinde homenaje a la familia marinera y campesina, sin olvidar a los emigrantes. El horario de visita es de martes a domingo, de 10.30 a 14.00 horas.

Museo Las Ayalgas de Silviella en Belmonte

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El equipamiento acoge una amplia colección de piezas antiguas restauradas y en funcionamiento como vehículos, maquinaria o una fábrica de gaseosa, así como una colección de útiles cotidianos y otra de elementos tradicionales asturianos. Se puede visitar de martes a domingo, de 11.00 a 14.00 y de 15.00 a 20.00 horas. Más información en el correo electrónico info@lasayalgas.es o en los teléfonos 985555716 y 696777428.