El alumnado asturiano se forma sobre vida saludable

Un centenar de estudiantes de 4º y 5º de Primaria aprendieron sobre hábitos de vida saludables de la mano de Familia Challenge, el nuevo programa educativo promovido por Autoservicios Familia, enseña de la compañía gallega de distribución alimentaria Vegalsa-Eroski.

Los talleres se celebraron en distintos supermercados Autoservicios Familia y contaron con la participación del CEIP Santa Eulalia de Mérida, el CEIP Llanares, el CEIP Reina Adosinda de Pravia y el CEIP Rey Pelayo de Gijón. Desde la compañía destacan la ilusión de iniciar este nuevo proyecto en Asturias y poder contribuir a que los compradores del futuro aprendan desde pequeños sobre la importancia de mantener hábitos de vida saludable a través de experiencias prácticas y cercanas.

El supermercado como espacio de aprendizaje

La iniciativa combina formación teórica en el aula con una experiencia práctica en supermercado. Durante las sesiones, el alumnado trabajó con cuadernillos de aprendizaje centrados en temáticas como el Plato de Harvard, los beneficios de consumir productos de temporada, el etiquetado alimentario o la sostenibilidad.

Tras la formación teórica, los escolares visitaron un Autoservicios Familia para conocer las diferentes secciones de frescos del supermercado y relacionar los contenidos aprendidos en clase con el entorno real de compra. El alumnado pudo realizar también un "Chef Challenge" en el que los alumnos diseñaron un menú equilibrado inspirado en el Plato de Harvard. Como cierre del taller, crearon una mascota para la iniciativa utilizando alimentos saludables.