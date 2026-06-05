La aparición de Duro Felguera en las tramas el PSOE: un intento de soborno de las cloacas para cerrar su caso y el dinero de un exviceministro chavista

La causa abierta contra la fontanera Leire Díez por las supuestas maniobras de las denominadas “cloacas del PSOE” incorpora una derivada que alcanza al caso Duro Felguera, la investigación por presuntos sobornos en Venezuela en la que figura como uno de los principales acusados el exviceministro venezolano chavista Nervis Villalobos. Según el auto del juez Santiago Pedraz, la presunta trama vinculada al ex secretario de Organización socialista Santos Cerdán maniobró para abonar 300.000 euros al fiscal José Grinda para que archivase distintos procedimientos bajo su responsabilidad, entre ellos el de Duro Felguera, algo ya adelantado en mayo por Prensa Ibérica, grupo editorial de LA NUEVA ESPAÑA, que desveló el auto incluido ahora en los documentos del sumario.

El fiscal declaró que en un encuentro con el periodista Pere Rusiñol recibió dos folios en los que se le solicitaba poner fin a varias causas, reconociendo que habrían sido fruto de actuaciones abusivas de las fuerzas de seguridad. En esa relación de procedimientos aparecían, junto a Pujol-Draco, el 3%, Aguas de Girona, ZED, Banca Privada de Andorra y Banco de Madrid, los casos Duro Felguera y Caranjuez. Grinda sostuvo que rechazó actuar “en contra de la ley o del principio de legalidad” y denunció los hechos ante el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón.

Rusiñol habría contactado al fiscal por orden de Leire Díez. Y en el intento fallido de compra de su voluntad se barajó también la posibilidad de incluir un puesto de trabajo en el extranjero y utilizar la presión a través de una joven que en su día había denunciado a Grinda por delitos sexuales, con la que la trama vinculada al PSOE contactó, además, a través de la rama de Nervis Villalobos, cuya vinculación con las cloacas socialistas era importante, a tenor del sumario.

El vínculo venezolano

La conexión con Duro Felguera pasa, de hecho, por Nervis Villalobos. El documento del "caso cloacas" señala que el abogado Ismael Oliver, defensor del exviceministro venezolano, participó en el propósito de desprestigiar a Grinda, que había investigado a Villalobos en los casos Duro Felguera y Columbus. En ese marco, según Pedraz, Leire Díez, Ismael Oliver y Villalobos apuntaron la posibilidad de pagar 300.000 euros al fiscal para archivar procedimientos, aunque Grinda debía admitir que esas causas habían derivado de actuaciones abusivas.

La causa de Duro Felguera, que se juzgará en octubre, tiene como antecedente la investigación de Anticorrupción por presuntos pagos irregulares para la adjudicación de la central termoeléctrica Planta El Sitio, en Venezuela. La Fiscalía solicitó una multa de 160 millones de euros para la compañía asturiana y penas de prisión para dos de sus expresidentes. Para Villalobos pidió 8 años y 9 meses de cárcel y una multa de 3,6 millones de euros.

Según el escrito de acusación citado en el documento, Duro Felguera actuó como UTE Termocentro y firmó contratos con entidades y personas venezolanas que, de acuerdo con la Fiscalía, tenían por objeto encubrir pagos de comisiones o sobornos a funcionarios públicos. Anticorrupción sostiene que se abonaron al menos 105,6 millones de dólares a Villalobos a través de sociedades interpuestas para que utilizara su influencia en la Administración venezolana en beneficio de la empresa.

La pista del dinero

El papel de Villalobos en la causa de las cloacas del PSOE no se limita al intento de influir sobre Grinda. El oficio de la UCO recoge que, a finales de 2024, Leire Díez intercambió escritos con Ismael Oliver sobre la solicitud de nacionalidad española del exviceministro y sobre la titularidad de cuentas bancarias en España. Los agentes consideran que Díez habría intentado, a petición del abogado, agilizar esos asuntos valiéndose de sus contactos.

El mismo documento incorpora además el registro practicado por la Policía Nacional, a petición de la Fiscalía de Zúrich, en la vivienda y oficinas de Villalobos en Madrid, también contado por Prensa Ibérica. En esa actuación fueron intervenidos 258.000 euros en efectivo. Las autoridades suizas mantenían bloqueados fondos del exviceministro y de dos de sus hijos, mientras que en Estados Unidos también figuraba una causa abierta por blanqueo de capitales.

Villalobos aparece también vinculado al llamado "caso Zapatero" como uno de los ciudadanos venezolanos que habrían utilizado una presunta red de blanqueo relacionada con el mercado del oro venezolano. En paralelo, el exviceministro acusó en la comisión de investigación de la “Operación Cataluña” a Grinda y al fiscal Juan José Rosa de la caída de Banco Madrid y afirmó haber sufrido una persecución en España por parte de ambos fiscales.

A todo ello hay que añadir que en los casos de corrupción que salpican al Gobierno central se investigan los rescates millonarios a Air Europa, Plus Ultra o Tubos Reunidos. Un hecho que ha sembrado de dudas los rescates estatales a empresas a través de la SEPI, como el que también recibió, precisamente, Duro Felguera, anunciado el mismo día que el Gobierno dio a conocer la ayuda millonaria a la aerolínea Plus Ultra, con la que se vincula a la trama liderada por el expresidente Rodríguez Zapatero.