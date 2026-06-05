Asturias deja atrás un mayo estilo "doctor Jekyll y mister Hyde": de la nieve al sol, del frío helador al calor extremo (y en un puñado de días)

Mayo dejó en Asturias un balance de claros contrastes: fue húmedo, con lluvias por encima de lo habitual, pero también muy cálido, hasta situarse como el tercer mes de mayo más cálido del periodo 1961-2026, según el resumen climatológico mensual elaborado por la Delegación Territorial de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) en Asturias.

La temperatura media regional alcanzó los 14,7 grados, es decir, 1,8 grados por encima del promedio del periodo de referencia 1991-2020. La anomalía fue aún más acusada en las máximas, con una media de 19,9 grados, 2,2 grados más de lo normal para un mes de mayo. Las mínimas, por su parte, también quedaron por encima de los valores habituales, con 9,6 grados, frente a los 8 grados de media climatológica.

EN IMÁGENES | Récord histórico de temperaturas en Asturias / Juan Plaza / Ángel González

Sin embargo, el mes tuvo, según AEMET, dos partes muy diferenciadas. Hasta el día 18 dominaron las temperaturas más bajas de lo esperado para la época, especialmente entre los días 4 y 6 y del 14 al 17. En ese primer tramo, el protagonismo fue para la lluvia, presente casi a diario y en algunos momentos de forma intensa, con descargas eléctricas e incluso precipitaciones de intensidad puntualmente torrencial en el Aeropuerto de Asturias el día 10. Sin olvidar el 15 de mayo, jornada de intensas nevadas matinales que obligaron incluso a usar cadenas en las zonas altas y limitaron el tráfico por el puerto de Pajares, prohibido durante unas horas a camiones.

Giro

El giro llegó a partir del día 20. Una masa anticiclónica instalada sobre el occidente europeo cambió por completo el tiempo en Asturias. La entrada de vientos de componente sur y la llegada de aire africano dispararon los termómetros hasta valores impropios del mes. AEMET señala que las anomalías de la temperatura máxima media diaria llegaron a alcanzar los 13,2 grados el día 22.

Ese episodio cálido dejó récords de temperatura máxima para mayo en la mayoría de estaciones meteorológicas asturianas y valores por encima de los 30 grados tanto en el litoral como en el interior. Entre los registros más altos figuran los 36,4 grados medidos en Mieres-Baíña y Grado el día 22, así como los 36,2 grados anotados en Gijón-Campus esa misma jornada. También las noches fueron más cálidas de lo normal, con récords de mínimas altas para un mes de mayo.

En cuanto a la precipitación, mayo fue húmedo en el conjunto de Asturias. Se recogieron 105,4 litros por metro cuadrado, un 13% más de lo habitual para este mes, cuya media se sitúa en 93,2 litros. Sin embargo, esa recuperación puntual no compensa el déficit acumulado desde el otoño: el año hidrológico, entre octubre de 2025 y mayo de 2026, mantiene un carácter muy seco, con 804,5 litros por metro cuadrado, un 21% menos de lo normal. Con esos datos, el actual año hidrológico es ya el noveno más seco de la serie 1961-2026.

Las lluvias más intensas en 24 horas se registraron en el Aeropuerto de Asturias, con 45,3 litros por metro cuadrado el día 10; en Bargaéu, Piloña, con 37,8 litros el día 15; y en Cuevas de Felechosa, con 34 litros ese mismo día.

El mes fue también notable por la actividad tormentosa. AEMET contabilizó 12.724 descargas procedentes de rayos en Asturias durante mayo. El día con mayor actividad eléctrica fue el 25, con 3.770 descargas, seguido del día 27, con 3.177.

La insolación también superó la media en los observatorios de referencia. En el Aeropuerto de Asturias se registraron 202,4 horas de sol, frente a una media mensual de 169,7 horas para el periodo 2006-2026. En Oviedo, el total fue de 197 horas, ligeramente por encima de las 189,8 horas de media.

El viento dejó rachas destacadas, especialmente en zonas altas y del occidente. La máxima del mes se midió en Ouria de Taramundi, con 98 kilómetros por hora el día 28. También sobresalieron los 96 kilómetros por hora registrados en la Vega de Urriellu el día 2 y los 92 kilómetros por hora de la Vega de Ario esa misma jornada. En los observatorios principales, la racha máxima fue de 82 kilómetros por hora en el Aeropuerto de Asturias el día 27 y de 73 kilómetros por hora en Oviedo, también el día 27.

En el extremo frío, las temperaturas mínimas más bajas se dieron en áreas de montaña: -4,1 grados en la Vega de Urriellu, -1,9 grados en la Vega de Ario y -0,9 grados en Pajares-Valgrande, todas ellas el día 15.