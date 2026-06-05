La banda relacionada con "La Santa" tenía 6,5 kilos de cocaína comprada en Madrid y una plantación "indoor" de cannabis en una nave de las Cuencas, con 762 plantas

La banda relacionada con "La Santa", desarticulada por la Guardia Civil y la Policía Nacional esta semana en el marco de la operación “Guillao-Marcoris”, introducía cocaína en Asturias procedente de Madrid. La banda, "una de las más activas en la región", operaba en una nave y vivienda anexa en la Cuenca del Caudal y en una segunda vivienda del municipio de Oviedo. Finalmente fueron siete las personas detenidas, tal como publicó LA NUEVA ESPAÑA, de nacionalidad española, dominicana y venezolana, de entre 22 y 50 años, como presuntos autores de un delito de pertenencia a organización criminal y contra la salud pública en las modalidades de tráfico, elaboración y cultivo de drogas. Algunos de ellos cuentan con antecedentes policiales por hechos similares.

Durante la operación, se intervinieron cinco vehículos (algunos de ellos contaban con doble fondo), 6,5 kg de cocaína, 191,6 gr de hachís, 3.183,6 gr de marihuana seca, 762 plantas de marihuana de diversos tamaños, 268,9 gr de sustancia anfetamínica, y diversas cantidades de sustancia para adulterar la cocaína como es la lidocaína (5.450 gr.), acetona (5 litros), ácido clorhídrico (200 cl), acetato etílico (40 cl), 59.606 euros y diversos teléfonos móviles de alta gama. Además de herramienta y útiles utilizados para la adulteración de la cocaína.

Llegaban en vehículos con dobles fondos

Según describen la Guardia Civil y la Policía Nacional, esta organización criminal introducía la droga en Asturias empleando medidas de seguridad que permitían alcanzar su objetivo como era el empleo de vehículos que tenían dobles fondos o “caletas”, así como el uso de otros vehículos que utilizaban como lanzaderas para alertar de la presencia de efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. La sustancia una vez que llegaba a Asturias, se introducía en una nave de donde era extraída la cocaína y se procedía a su adulteración con el fin de aumentar su cantidad.

La droga y el dinero intervenido / Guardia Civil/ Policía Nacional

Una plantación "indoor" de cannabis en el Caudal

Dicha nave, además de hacer de laboratorio y de “guardería”, servía de base para una plantación “indoor” de cannabis sativa. Esta instalación contaba con diversas compartimentaciones de forma que había zonas destinadas a crecimiento, a la preparación y al procesado. La plantación disponía de iluminación LED, ventiladores, filtros y aire acondicionado, sistemas de riego, sustancias fertilizantes y diverso tipo de herramienta para su cultivo. "Su configuración permitía establecer un sistema rotatorio de cosechas que daba lugar a una constante producción de grandes cantidades de marihuana destinada al tráfico ilícito", aseguran.

Todo empezó a raíz de "La Santa"

Tras el operativo que acabó en la detención de varios miembros de la organización criminal “La Santa”, se continuó con el seguimiento de una persona vinculada a esta organización, ya en el punto de mira de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, el cual les llevó a iniciar esta investigación y dar comienzo a la Operación “Guillao-Marcoris”. La meticulosa y ardua investigación permitió la identificación de sus integrantes, funciones que cada uno desempeñaba en la organización, medios que empleaba y “modus operandi”. "Dado el número de viajes que recibían, así como los movimientos que llevaban a cabo no cabe duda que era uno de los grupos más activos en Asturias", resaltan los agentes.

La plantación de cannabis de las Cuencas / Guardia Civil/ Policía Nacional

El pasado día 30 de mayo, se detectó que uno de los vehículos que estaba siendo investigado circulaba por la autopista AP-6 sentido León, así como que otro de los vehículos se encontraba en un área de servicio unos kilómetros más adelante. Este segundo realizaba las funciones de lanzadera respecto del primero, alertando así de la posible presencia policial en la vía.

Perros especializados en la detección de drogas

Una vez que ambos vehículos llegaban a Asturias y en concreto a la Cuenca del Caudal, el primer vehículo estacionaba en un aparcamiento público mientras que el segundo se dirigía a un polígono industrial y se introducía en una nave. Trascurrido un tiempo estos vehículos salían de la nave y se dirigían de nuevo a carretera A-66. Tras proceder a la interceptación de los vehículos y ser sometidos a un registro superficial con un perro especializado en la detección de drogas, arrojó resultado positivo por lo que ambos vehículos fueron trasladados a dependencias de la Guardia Civil en Oviedo para una inspección meticulosa. En dichos registros fueron localizados dos dobles fondos cuya apertura era posible gracias a la acción de un mecanismo. Tras acceder a ellos se localizaron cuatro paquetes de un kilogramo cada uno de cocaína, así como un envoltorio de plástico envasado al vacío que contenía 49.000 euros.

Vigilancia de nave

Paralelamente la vigilancia sobre la nave permitió observar la llegada de otro turismo, cuyos dos ocupantes accedieron a su interior, para poco tiempo después volver a salir acompañados de un tercero portando una mochila para abandonar el lugar en dos vehículos en dirección a Oviedo. La configuración de la marcha de ambos vehículos hacía pensar que lo mismo que los anteriores uno de los vehículos daba seguridad como lanzadera al otro, por lo que se decidió interceptar al segundo en la ronda sur de Oviedo. En el registro del vehículo se intervino la mochila que portaba uno de los usuarios al salir de la nave y en su interior 2,5 kg. de cocaína.

En el momento de las detenciones se incautaron 10.606 euros que portaban los detenidos entre sus efectos personales.

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La investigación ha sido llevada a cabo por la UDYCO de la Jefatura Superior de Policía Nacional en Asturias y la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Zona/Comandancia de la Guardia Civil de Asturias. En la fase de explotación de la operación estas unidades de investigación contaron con el apoyo de la Unidad de Seguridad Ciudadana de Comandancia (USECIC) y del Servicio Cinológico de la Zona/Comandancia de la Guardia Civil de Asturias. Así como de la Sección Operativa de Guías Caninos y la Unidad de Intervención Policial (UIP) de la Jefatura Superior de Policía Nacional en Asturias.