Carlos Garzón, albañil, lleva 8 meses esperando por una cirugía de rodilla: no puede trabajar, no cobra paro, tiene dos hijos pequeños y sus ahorros se acaban

Carlos Garzón Rodríguez, colombiano de 28 años afincado en el barrio ovetense de La Corredoria, lleva ocho meses sufriendo. No solo por el dolor que siente en su rodilla (rompió en octubre el ligamento cruzado anterior y el ligamento interno lateral), sino también, y sobre todo, por su situación económica. Tiene una familia que mantener, con dos hijos de 6 años y 8 meses, no puede trabajar, no tiene paro y sigue esperando por que el servicio de Traumatología del HUCA le llame para hacerle una cirugía.

Carlos, albañil de profesión, es uno de los rostros de los 170.000 asturianos que engrosan las listas de espera de la sanidad asturiana, que en abril batieron un nuevo máximo histórico. Su situación es límite: "Me estoy quedando sin ahorros. Haciendo mis cálculos, en dos meses ya no voy a poder cubrir los gastos. Estoy asustado".

El joven tropezó durante una pachanga de fútbol, con tan mala suerte que rompió los ligamentos al poco de haber perdido el trabajo en el sector de la construcción. Desde esa caída, su vida se ha puesto patas arriba. No puede caminar normal, necesita muletas, de vez en cuanto la rodilla se le sale del sitio y, lo que más le atormenta, no puede trabajar. Su desesperación llega a tal punto que una o dos veces a la semana se planta en el Hospital Universitario Central de Asturias en busca de respuestas.

Ya tuvo que esperar casi cuatro meses para que le hicieran una simple resonancia y ahora sigue esperando por una cirugía, que en teoría era "urgente". "Estoy entre la espalda y la pared. No dependo de mí, sino de otras personas. Ahorita mismo estoy buscando un trabajo en telecomunicaciones o algo que pueda hacer desde casa", cuenta.

Una ayuda de 480 euros por dos hijos

Los días pasan y los números a final de mes no salen. "Ahorita me están dando un subsidio por manutención de los niños, que son 480 euros por los dos. Eso no me alcanza para nada. Mi mujer gana unos 1.200. Pero está la renta de arrendamiento, el colegio, la comida de los peques, la leche de la niña... A veces estoy de pie en casa, resbalo o piso mal y las rodillas se me salen del sitio. Entonces, tengo que pagar a alguien para que nos eche una mano. Son gastos que con mis ahorros los voy cubriendo, pero ya tengo previsto que en dos meses se me acaban y la situación se pone muy dura", lamenta.

Carlos solo quiere que le hagan la operación, curarse y ponerse a trabajar. De ello dependen sus hijos pequeños.