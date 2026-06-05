El drama de las listas de espera en Asturias
Carlos Garzón, albañil, lleva 8 meses esperando por una cirugía de rodilla: no puede trabajar, no cobra paro, tiene dos hijos pequeños y sus ahorros se acaban
"En dos meses ya no podré cubrir los gastos y estoy entre la espalda y la pared; no dependo de mí, sino de otras personas", lamenta este colombiano afincado en Oviedo, que espera con urgencia una operación en el HUCA
Carlos Garzón Rodríguez, colombiano de 28 años afincado en el barrio ovetense de La Corredoria, lleva ocho meses sufriendo. No solo por el dolor que siente en su rodilla (rompió en octubre el ligamento cruzado anterior y el ligamento interno lateral), sino también, y sobre todo, por su situación económica. Tiene una familia que mantener, con dos hijos de 6 años y 8 meses, no puede trabajar, no tiene paro y sigue esperando por que el servicio de Traumatología del HUCA le llame para hacerle una cirugía.
Carlos, albañil de profesión, es uno de los rostros de los 170.000 asturianos que engrosan las listas de espera de la sanidad asturiana, que en abril batieron un nuevo máximo histórico. Su situación es límite: "Me estoy quedando sin ahorros. Haciendo mis cálculos, en dos meses ya no voy a poder cubrir los gastos. Estoy asustado".
El joven tropezó durante una pachanga de fútbol, con tan mala suerte que rompió los ligamentos al poco de haber perdido el trabajo en el sector de la construcción. Desde esa caída, su vida se ha puesto patas arriba. No puede caminar normal, necesita muletas, de vez en cuanto la rodilla se le sale del sitio y, lo que más le atormenta, no puede trabajar. Su desesperación llega a tal punto que una o dos veces a la semana se planta en el Hospital Universitario Central de Asturias en busca de respuestas.
Ya tuvo que esperar casi cuatro meses para que le hicieran una simple resonancia y ahora sigue esperando por una cirugía, que en teoría era "urgente". "Estoy entre la espalda y la pared. No dependo de mí, sino de otras personas. Ahorita mismo estoy buscando un trabajo en telecomunicaciones o algo que pueda hacer desde casa", cuenta.
Una ayuda de 480 euros por dos hijos
Los días pasan y los números a final de mes no salen. "Ahorita me están dando un subsidio por manutención de los niños, que son 480 euros por los dos. Eso no me alcanza para nada. Mi mujer gana unos 1.200. Pero está la renta de arrendamiento, el colegio, la comida de los peques, la leche de la niña... A veces estoy de pie en casa, resbalo o piso mal y las rodillas se me salen del sitio. Entonces, tengo que pagar a alguien para que nos eche una mano. Son gastos que con mis ahorros los voy cubriendo, pero ya tengo previsto que en dos meses se me acaban y la situación se pone muy dura", lamenta.
Carlos solo quiere que le hagan la operación, curarse y ponerse a trabajar. De ello dependen sus hijos pequeños.
Las listas de espera, en máximos históricos
Es el drama de nunca acabar, que en lugar de resolverse se eterniza. Las listas de espera sanitarias en el Principado de Asturias alcanzaron a finales del último abril máximos históricos en número de pacientes, según los datos que maneja la Consejería de Salud. En total, 178.141 asturianos se encontraban pendientes de algún procedimiento sanitario en esa fecha. El mayor foco de presión se encuentra en las consultas con especialistas, con 123.711 pacientes, una cifra récord. Traumatología (28.383), oftalmología (18.179) y dermatología (15.911) concentran más de la mitad de los casos y también las esperas más largas, que llegan hasta 179 días en el caso del dermatólogo. En cirugía hay 22.979 personas en lista, con una demora media de 85 días, inferior a la de meses anteriores, aunque el número de pacientes sigue creciendo. Destacan oftalmología y traumatología como las áreas con más intervenciones pendientes. Las pruebas diagnósticas suman 31.451 pacientes, con descensos en colonoscopias, mamografías y TAC, pero incrementos en ecografías y resonancias. Los tiempos de espera tienden a bajar, pero aun así se mantienen, en general, por encima de los 60 días. Este problema tan común en la región tiene rostro humano. A continuación, cuatro asturianos relatan la experiencia de su desesperante espera.
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