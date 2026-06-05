El Constitucional revoca el archivo de una denuncia por violencia de género de una avilesina al considerar insuficiente la investigación judicial

El Tribunal Constitucional ha estimado el recurso de amparo presentado por una mujer que denunció haber sido agredida por su esposo en Avilés y ha anulado las resoluciones judiciales que acordaron el archivo provisional de la causa. El alto tribunal considera que la investigación realizada fue insuficiente y que los órganos judiciales no agotaron las posibilidades razonables de indagación antes de cerrar el procedimiento. Marta Renedo, la funcionario condenada en el "caso Marea", es la letrada de la mujer y ha conseguido con su recurso que el caso se reabra.

La sentencia, dictada por la Sala Segunda del Tribunal Constitucional, analiza una denuncia presentada en febrero de 2023 por una mujer que aseguró haber sido empujada y zarandeada por su marido durante una discusión en el domicilio familiar. Tras la llamada de emergencia realizada por la denunciante, agentes de la Policía Nacional acudieron al lugar, y tras encontrarla llorando en la calle, procedieron a la detención del hombre.

La mujer fue atendida en el Hospital Universitario San Agustín de Avilés, donde los facultativos constataron una crisis de ansiedad, así como diversas lesiones en la cabeza. Según el relato recogido en el informe médico, la denunciante afirmó que había sido empujada y golpeó repetidamente su cabeza contra un joyero antes de caer al suelo.

Sin embargo, el investigado negó cualquier agresión y sostuvo que había sido su esposa quien se había autolesionado. golpeándose contra un joyero en la cabeza, para simular los hechos denunciados.

Archivo de la causa

Pese a la existencia de versiones enfrentadas y a la apertura de diligencias previas, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Avilés acordó apenas dos días después el sobreseimiento provisional de la causa. El juzgado argumentó que no existían pruebas objetivas que permitieran corroborar una u otra versión de los hechos.

La denunciante recurrió la decisión al considerar que la investigación había sido cerrada de manera prematura y sin practicar diligencias relevantes que podrían haber contribuido al esclarecimiento de lo sucedido. Entre ellas figuraban un reconocimiento médico forense y la declaración de una vecina que presuntamente acudió al domicilio inmediatamente después del incidente.

La sección tercera de la Audiencia Provincial de Asturias confirmó posteriormente el archivo, debido a la "inanidad" del argumento impugnatorio referido a la falta de motivación del auto de sobreseimiento.

Deber reforzado de investigación

El Tribunal Constitucional discrepa de esa actuación judicial y recuerda que los procedimientos relacionados con posibles episodios de violencia de género exigen una especial diligencia por parte de jueces y tribunales.

La sentencia subraya que, en estos casos, no basta con confrontar las versiones contradictorias de denunciante e investigado para concluir que no existen indicios suficientes. Los órganos judiciales deben practicar aquellas diligencias que resulten razonablemente útiles para verificar o descartar la existencia del delito.

Según el tribunal, la investigación fue clausurada sin valorar adecuadamente elementos ya incorporados a las actuaciones, como el informe médico de lesiones, y sin responder a las diligencias solicitadas por la acusación particular.

Errores en las resoluciones

La resolución también pone de relieve diversos errores en el auto de archivo. Entre ellos, destaca que la decisión judicial llegó a referirse a un supuesto delito de quebrantamiento de medida cautelar, cuando el procedimiento investigaba presuntas lesiones. Asimismo, menciona referencias a medidas cautelares que no existían en la causa.

Para el Constitucional, estos errores evidencian una motivación insuficiente y una falta de análisis de los elementos disponibles antes de adoptar una decisión tan relevante como el cierre de la investigación.

Nulidad y reapertura

Como consecuencia, el tribunal ha declarado vulnerado el derecho fundamental de la denunciante a la tutela judicial efectiva y ha anulado tanto el auto de archivo dictado por el juzgado como la resolución posterior de la Audiencia Provincial.

La sentencia ordena retrotraer las actuaciones al momento anterior al archivo para que el juzgado dicte una nueva resolución respetuosa con los derechos fundamentales reconocidos y valore adecuadamente la necesidad de continuar la investigación.

Noticias relacionadas

No obstante, el Constitucional precisa que su decisión no supone pronunciarse sobre la culpabilidad o inocencia del investigado, sino únicamente garantizar que la denuncia sea examinada mediante una investigación suficiente y conforme a las exigencias constitucionales.