La costa occidental de Asturias, con los alquileres de veraneo más baratos de España

La costa occidental asturiana tiene los precios de alquiler más baratos de España para el próximo agosto. Cerca de la playa del Murallón de Tapia de Casariego o de la Frexulfe en Navia se pueden encontrar apartamentos de 55 metros cuadrados a un precio de alquiler semanal de 560 y 570 euros, respectivamente. En ninguna otra costa de España se encuentran precios tan bajos. De hecho, la media se sitúa en 1.353 euros, según un informe elaborado por la sociedad de valoración y consultoría Tecnitasa.

En años anteriores, los apartamentos más baratos de España se encontraban en la vecina costa de La Mariña de Lugo, pero en localidades como Foz o Burela los precios han aumentado, mientras que en el Occidente de Asturias se mantienen estables.

Los precios son mucho más altos en la costa oriental de Asturias. En el centro de Llanes, un apartamento se puede encontrar por 800 euros a la semana, y en el centro de Ribadesella por 780 euros. En el centro de Asturias, en Gijón, el piso cerca de la playa se puede alquilar por 795 euros a la semana.

A nivel nacional, alquilar una vivienda en la playa este verano será más caro que el anterior. Concretamente un 6% más. La media es de 1.353 euros semanales. "No estamos viendo, con carácter general, los repuntes de mayor intensidad registrados en ejercicios anteriores, la subida es más contenida en el promedio nacional", señaló Fernando García, director técnico de la firma autora del informe.

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A pesar de ello, el mercado del alquiler vacacional en costa sigue mostrando una fuerte disparidad en función de la ubicación, de la superficie del inmueble, de su tipología y de la cercanía a la playa. Eso se traduce que frente a los 560 y 570 euros por un apartamento en Tapia de Casariego y Navia, se pueden llegar a pagar hasta 3.600 o 3.800 euros en Portocolom (Mallorca) o Puerto Banús (en Marbella, Málaga). Como suele ser costumbre, en la costa malagueña, en Mallorca, en Menorca, en Ibiza y en la isla de La Toja, en Galicia, se sitúa las zonas más exclusivas según el informe anual elaborado por Tecnitasa. n