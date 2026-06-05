Crucial campaña de primavera del Banco de Alimentos en Asturias: "Necesitamos 120.000 kilos para poder llegar a octubre y ayudar a 14.000 asturianos"
La recogida se realiza en 36 supermercados, con el apoyo de 650 voluntarios, pero pueden realizarse aportaciones monetarias en cualquier establecimiento, para que la entidad compre comida
Un total de 650 voluntarios participan este viernes y este sábado en la recogida de primavera del Banco de Alimentos, una campaña que se presume crucial para que la entidad pueda seguir ayudando a una media de 14.000 asturianos al año, muchos de ellos con trabajo, pero incapaces de llegar a fin de mes. La recogida de alimentos se realiza en un total de 36 supermercados del Principado, aunque también pueden realizarse donaciones económicas en otros establecimientos, donde el Banco podrá comprar productos con el dinero aportado.
"Necesitamos 120.000 kilos para poder llegar a octubre, que es el momento en que realizaremos la que llamamos Gran Recogida. Tenemos los almacenes muy desabastecidos", indicó Nicanor García, voluntario y responsable de comunicación de la entidad. Según García, "el fuerte incremento en el precio de los alimentos ha provocado que hayan bajado las aportaciones mucho. Si no conseguimos esos 120.000 kilos, no podremos dar tanta comida a los 14.000 asturianos que ayudamos anualmente".
Hay un problema añadido. El Principado no ha pagado aún al Banco de Alimentos la subvención que le concede anualmente, que otros años reciben en enero o febrero. "Estamos ya en junio y nada, hay un impasse en la consejería. Por eso es importante que los ciudadanos participen en esta recogida, necesitamos hacer una llamada a la solidaridad, aunque los asturianos suelen ayudar mucho siempre, unos 125 kilos por persona y año", explicó Nicanor García.
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