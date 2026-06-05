Todas las curiosidades sobre las latas de conservas y una selección para gourmets (en la que Asturias tiene mucho que aportar)

La lata de conserva es uno de los grandes inventos que nacieron para cambiar el mundo y, sin embargo, permanece escondida en una despensa. Su historia empieza, como tantas otras historias memorables, con una guerra. A finales del siglo XVIII, el gobierno de Francia, preocupado por la alimentación de sus ejércitos, ofreció un premio a quien encontrara una forma eficaz de conservar los alimentos durante largos periodos. El ganador fue un confitero llamado Nicolas Appert, que descubrió que los alimentos cocinados y sellados herméticamente podían mantenerse comestibles durante meses. La idea fue brillante. El envase, sin embargo, todavía no era una lata sino una botella de vidrio.

Poco después, en Inglaterra, alguien pensó que el metal soportaría mejor los viajes, los golpes y las torpezas humanas, una categoría en constante crecimiento desde el origen de la especie. Así nació la conserva metálica moderna. Lo curioso es que durante años existieron las latas antes que los abrelatas. Esto, aunque parezca broma, es rigurosamente cierto. Los primeros usuarios abrían las conservas con cuchillos, martillos, cinceles o una determinación rayana en la desesperación. Algo que seguimos haciendo cuando perdemos de vista ese otro ingenio llamado explorador y no disponemos de un abre fácil. Entonces, la tecnología había logrado preservar un estofado durante meses, pero todavía no tenía resuelto cómo acceder a él sin recurrir a la demolición.

Viajera gastronómica

La lata se convirtió en una gran viajera. Quizá la mayor viajera de la historia gastronómica. Mientras los tomates frescos tienen una vida breve y los melocotones muestran una tendencia alarmante a magullarse, una lata observa el paso del tiempo con serenidad budista. Puede cruzar océanos, atravesar desiertos, soportar tormentas y permanecer meses en la bodega de un barco sin perder la compostura. Por eso las conservas están íntimamente ligadas a la aventura y a países de viejos navegantes: España y Portugal. En la imaginación colectiva aparecen junto a marineros, exploradores, pescadores y viajeros. La realidad suele ser menos cinematográfica: muchas latas cumplen su destino en apartamentos urbanos donde alguien las abre un jueves cualquiera porque no tuvo tiempo de hacer la compra. Así y todo, la épica permanece.

«Mientras otros alimentos exigen refrigeración, cuidados o fechas de consumo que parecen ultimátums, la lata espera pacientemente. Aparece cuando hace falta. Quizá por eso inspira tanta confianza»

Si uno se pone a hacer recuento de las latas consumidas —la conserva de pescado las sigue eligiendo frente al tarro de vidrio— puede perderse en la tarea de citarlas y de nombrar muchas menos de las que verdaderamente son: las anchoas de Hazas, Catalina, Doña Tomasa o Don Bocarte; las sardinas de Güeyu Mar; el atún y el bonito en aceite de Consorcio; los hígados y las huevas de bacalao de Ubago; el caviar de oricios de Agromar, etcétera. Los Peperetes, Real Conservera Española, Nardín, Eutimio, Remo, José Peña, y muchas más casas dedicadas a enlatar el mejor producto. Asturianas, gallegas, cántabras, vascas…

Las espardeñas en conserva de Güeyu Mar. / GÜEYU MAR

Basta con entrar en una tienda de conservas de cualquier lugar del norte para comprenderlo. Las latas parecen pequeños cofres del tesoro, con mejillones, sardinas, bonito, berberechos, navajas o ventresca. Productos que han viajado desde el mar hasta una cápsula metálica donde el tiempo parece haberse ralentizado. Sin necesidad de car en la cursilería hay algo poético en la operación de enlatar. Para empezar el movimiento perpetuo del océano acaba encerrado en un recipiente inmóvil. Una tormenta atlántica, una marea de madrugada, el trabajo de una embarcación y la paciencia de una conservera terminan convertidos en un objeto que cabe en la palma de una mano. Naturalmente, el romanticismo tiene sus límites.

Existen también las conservas de emergencia. Son esas latas que permanecen años en el armario esperando el contratiempo doméstico de que sea domingo por la noche y la nevera esté vacía. En ese momento la lata revela su auténtica grandeza. Mientras otros alimentos exigen refrigeración, cuidados o fechas de consumo que parecen ultimátums, ella aguarda pacientemente. Y aparece cuando hace falta. Quizá por eso inspira tanta confianza.

Verán que esta vez me refiero exclusivamente a las latas, pero lo mismo podría servir a otros envases que contienen la paciencia de la elaboración en la hortaliza o el guiso: pongo los ejemplos de las conservas navarras de Pedro Luis o la gran variedad de platos preparados por Amado Alonso, de La Venta del Jamón.

La cultura culinaria, tan fascinada por lo fresco, lo inmediato y lo efímero, a veces olvida la inteligencia que hay detrás de una buena conserva. Una lata no es una derrota de la cocina, supone una victoria de la previsión. Es el resultado de siglos de observación, comercio marítimo y conocimiento alimentario concentrados en unos pocos gramos de acero y estaño.

Anchoas Hazas, en Lastres: público observando su elaboración / J. Quince

La conserva es una rebelión contra la tiranía del tiempo, un intento muy humano de decirle a la naturaleza: «Este momento merece durar un poco más». El pescado recién capturado, el tomate en su punto perfecto, la fruta de una cosecha excepcional; todos esos instantes, condenados normalmente a desaparecer, encuentran refugio dentro de una cápsula metálica o de cristal. La próxima vez que abra una conserva, dedíquele unos segundos de consideración. Merece la pena. No porque sea un objeto solemne, sino porque encierra una historia extraordinaria. Ha sobrevivido a guerras y cruzado continentes, alimentado expediciones y rescatado innumerables cenas improvisadas. Ha conocido mares que nosotros nunca veremos y puertos cuyos nombres apenas recordamos. Otro milagro; cuando menos un gran invento de la civilización.