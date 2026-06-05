La derecha rechaza que el Principado tenga preferencia para adquirir viviendas en zonas tensionadas y advierte que derogará la ley si gobierna

El Gobierno de Asturias va con el tiempo justo para aprobar la futura ley de Ordenación Integral del Territorio (LOITA) antes de las elecciones. Pero ni siquiera aunque lleguen a tiempo, la normativa tiene su futuro garantizado. La decisión de la consejería de Ordenación del Territorio, liderada por Odivio Zapico (IU), de implantar el derecho de tanteo y retracto que permitirá al Principado tener preferencia a la hora de adquirir viviendas o solares en zonas tensionadas o turísticas protegidas no ha gustado nada a la derecha. PP y Vox criticaron con dureza la medida, al considerar que supone una intervención excesiva sobre la propiedad privada y advirtieron que si llegan a gobernar derogarán la norma.

El presidente del PP, Álvaro Queipo, expresó este viernes su “profunda preocupación” y aseguró que su partido está en “máxima alerta” ante la nueva ley. Sostuvo que, a falta de conocer la aprobación inicial del texto, “parece que es una ley absolutamente invasiva de la propiedad privada” y reclamó que “alguien debería poner un poco de sentido común en este gobierno”. El líder popular recordó que en un Ejecutivo de coalición pueden existir diferencias entre los socios, pero subrayó que “en un gobierno hay un presidente” y que la norma que se está dando a conocer “no es la ley que Asturias necesita”.

El popular fue más allá y se comprometió a presentar en seis meses una nueva normativa que dé respuesta “a las necesidades del territorio asturiano” y a la “proyección y el desarrollo de Asturias”. A su juicio, la ley “no debe estar para entrometerse en la propiedad privada” ni para establecer “un control desde la Administración pública de aquello que no le corresponde”.

Desde Vox, Javier Jové afirmó que la medida, planteada inicialmente por CC OO, “atufa a inconstitucionalidad” y no descartó que su partido inicie un procedimiento judicial contra la misma. El diputado acusó a Zapico de estar “empeñado en desguazar el mercado de la vivienda” y criticó que el Principado pretenda decir a los asturianos “a quién vender su casa”.

Jové advirtió de un “impacto brutal” sobre el mercado, al considerar que la medida retraerá a grandes inversores que, según dijo, “no van a querer venir a Asturias a poner vivienda en funcionamiento”. El diputado puso también el foco en la financiación de esas posibles compras y criticó que se vaya a adquirir vivienda “en las zonas exclusivas de las ciudades, a precio de oro y costeadas por el resto de los asturianos”.

Adrián Pumares, de Foro, afirmó que la propuesta supone “una nueva ocurrencia de Izquierda Unida” y “una nueva vuelta de tuerca en el empeño de intervenir el mercado de la vivienda”. A su juicio, el tanteo y retracto “no soluciona el problema” porque “no crea ni una vivienda nueva”.

Pumares sostuvo que el problema de Asturias no es que existan demasiados compradores, sino que hay “muy poca oferta disponible”. En su opinión, el Gobierno de Adrián Barbón “se lanza a competir con los particulares para comprar inmuebles”, generando “inseguridad jurídica” y “sin crear una sola vivienda nueva en Asturias”.

Respaldo del PSOE y Covadonga Tomé

Desde el PSOE, socios en el Gobierno con IU, Mochu García sostuvo que es “importante disponer de todos los instrumentos posibles” para atender “una demanda social ineludible” como el acceso a una vivienda digna. En este sentido, enmarcó la medida dentro de la política de vivienda del Gobierno de Asturias y citó la promoción de vivienda pública, las deducciones fiscales para favorecer la compra o el alquiler, el plan “Alquilámoste” para fomentar alquileres asequibles y la declaración de zonas tensionadas. “Para nuestro grupo parlamentario la vivienda es un derecho antes que un negocio”, señaló.

Covadonga Tomé también valoró positivamente la inclusión del derecho de tanteo y retracto de la Administración y la prohibición de nuevas licencias para viviendas de uso turístico en zonas tensionadas, pues ambas medidas fueron planteadas por su grupo en marzo mediante enmiendas al proyecto de ley de Vivienda, marco jurídico en el que cree que deben enmarcarse más alla de la LOITA.

Asimismo, la diputada del grupo mixto planteó ir más allá y concretar el derecho subjetivo a la vivienda. Tomé afirmó que esas tres medidas “tienen que estar sí o sí” en la Ley de Vivienda, junto con otras propuestas que siguen negociándose. El objetivo, dijo, es llegar a julio con una norma que “responda con realismo a miles de familias que hoy no pueden pagar un alquiler ni acceder a una vivienda”.