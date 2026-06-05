Derechos Sociales licita 108 plazas residenciales concertadas para personas con discapacidad y dependencia

Derechos Sociales reforzará la red residencial para personas con discapacidad y dependencia con la concertación de 108 plazas, que acaban de sacar a licitación por siete millones de euros. Estas plazas podrán destinarse tanto a estancias permanentes como temporales, como convalecencias, situaciones de urgencia sociosanitaria o periodos de descanso de cuidadores.

El servicio tiene como finalidad ofrecer alojamiento residencial a personas cuya situación de discapacidad y dependencia, unida a sus circunstancias personales o familiares, les impide permanecer en su entorno habitual y requieren apoyos especializados.

Los usuarios tendrán “atención integral y personalizada”, con prestaciones que abarcan desde la estancia y el cuidado personal hasta la intervención social, sanitaria y rehabilitadora adaptada a cada caso.

Las nuevas plazas se distribuirán en tres áreas territoriales: 75 en el área IV (centro), 8 en el área VII (cuenca del Caudal) y 25 en el área VIII (cuenca del Nalón).

El Principado destaca que esta licitación permitirá “reforzar la red pública de atención y garantizar una respuesta homogénea en distintas zonas. Además, asegura la atención integral a este colectivo a través de recursos residenciales adaptados a sus necesidades”.