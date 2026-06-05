Diez empresas asturianas muestran cómo la sostenibilidad impulsa su competitividad

La sostenibilidad se consolida como un factor clave para la competitividad empresarial en Asturias. Así lo refleja la iniciativa "Empresas que dejan huella", que cuenta con la financiación del Gobierno del Principado de Asturias, a través de la Dirección General de Agenda 2030, y la colaboración efectiva del Club Asturiano de Calidad y FADE.

"Empresas que dejan huella" nace con el objetivo de visibilizar ejemplos concretos que inspiran a otras organizaciones, mostrando cómo la integración de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) genera impactos positivos que van más allá del ámbito económico, extendiéndose al empleo, la salud, el medio ambiente o la cohesión social.

Modelos responsables

No se trata de sectores, ni de tamaño, ni de forma jurídica. A lo largo de esta iniciativa, compañías tan dispares como Ausolan, Carrocerías Ferqui, Lacera, Fuensanta, Masnorte, Camping Las Gaviotas, Obrerol (Monza), Cafés Oquendo o Chocolates del Norte y Cofas, son ejemplos concretos y representativos de un tejido empresarial que avanza hacia modelos más responsables y eficientes.

En palabras del director general de Agenda 2030, Juan Antonio Ponte, "desde la Dirección General de Agenda 2030 trabajamos hombro con hombro con las empresas que aplican y proyectan estos principios de sostenibilidad social, medioambiental y económica. Se trata, en definitiva, de que las empresas puedan contribuir a una sociedad que sea más sostenible, más fuerte, más inclusiva, más justa y más solidaria".

Leticia Bilbao, directora de Desarrollo Empresarial de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE) destaca que "la Agenda 2030 se hace realidad cuando las empresas pasan de la intención a la acción. Así, esta iniciativa pretende visibilizar las acciones y buenas prácticas de las empresas de la región, y que están contribuyendo a minimizar los efectos del cambio climático".

Proceso automatizado orientado a mejorar la eficiencia y reducir el impacto en una empresa participante / Cedida a LNE

Por último, María Montes, gerente del Club de Calidad, resalta la relación entre sostenibilidad y competitividad. "Hablar de sostenibilidad es hablar de atracción de talento, de atracción de financiación, del impulso a la innovación, de la apertura de nuevos mercados o de la mejora de la gestión".

Según un informe del Pacto Mundial, el 86% de las empresas asturianas afirma conocer los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Asimismo, los objetivos más trabajados por las empresas asturianas se encuentran en línea con el resto de las entidades españolas, situándose a la cabeza el ODS 5 de igualdad de género, seguido del ODS 12 sobre producción y consumo responsable, el ODS 7 de energía no contaminante y el ODS 8 de trabajo decente y crecimiento económico.

En definitiva, Empresas que dejan huella pone de relieve que la actividad de las empresas constituye una palanca de cambio fundamental para reducir desigualdades, fortalecer el valor social y liderar la transición hacia modelos de negocio inclusivos y descarbonizados, capaces de generar un impacto positivo en el entorno y la sociedad.