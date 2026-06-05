La emotiva carta que escribe un catedrático de universidad por la muerte, hace un año, de su hermana a causa de un infarto: "Fue un terrible sueño y aún me lo sigue pareciendo"

Santos González Jiménez, catedrático emérito de Álgebra de la Universidad de Oviedo y experto en ciberseguridad, ha escrito una emotiva carta en LA NUEVA ESPAÑA, cuando se cumple un año del fallecimiento de su querida hermana Ana.

Se acerca el aniversario, 15 de junio, de una terrible fecha en la que, estando yo casualmente en Madrid, recibí un WhatsApp de mi amigo Mario Díaz: "Tú hermana Ana está muy mal, acabo de verla en la calle, en un banco al comienzo de Valdés Salas, nuestra calle"... Se me heló el corazón. Y llamé a mi cuñado Coque, y llorando me dijo: "Acaba de morir... un infarto terrible". No me lo creía. Y aún hoy no me lo creo. Y vinimos con mi hijo, mi hermana y su marido, mi hermano y mi sobrino, a toda velocidad. Y en cuatro horas estábamos en Los Arenales. Y allí estaba ella, parecía un sueño, un terrible sueño que aún hoy me lo sigue pareciendo...

Pero Ana se nos fue y hoy ya sé que no volverá. González Besada, Muñoz Degraín, la Gesta, Valdés Salas... quedaron huérfanos. Qué dura y difícil es la vida...

Al día siguiente la parroquia de la Gesta, que desde niña fue su vida cuando llegamos a Oviedo (con el inolvidable D. Óscar al frente), la recibió. Allí había sido catequista y allí se casó, yo fui su padrino. Y la recibió por última vez. Llena de tantos amigos y amigas que la querían como la persona buena que fue siempre con todos. Y acompañada de sus queridos kikos, que ofrecieron una preciosa ceremonia de despedida... que nunca debería haberse celebrado.

Y luego iniciamos los 350 kilómetros que nos separan de Vega de Santa María, en Ávila, donde también descansan mis queridos padres. Ellos, seguro, la estaban esperando con ansiedad y cariño. También ellos habían realizado ese viaje, y antes Ana cuidándolos con esa bondad y dulzura que siempre tenía. Se me partió nuevamente el alma contemplando la escena y "viéndolos juntos". Solo pedí que recen por nosotros "hasta que volvamos a vernos".

En Asturias hemos sido, estamos siendo, muy felices. Una tierra de acogida, y nosotros hemos tenido la suerte de vivirla. Solo palabras de agradecimiento y cariño.

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Y sin Ana hemos vivido un año muy duro. Yo la seguía viendo, pero no era verdad, se nos ha marchado, y en ese silencio que hace grandes a las personas. Y mi hermana fue muy grande para todos. Un ejemplo.