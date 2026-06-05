Empresarios chinos exploran polígonos en Asturias

Una delegación de empresarios chinos y autoridades de la Embajada de China en España visitó ayer el polígono industrial de Silvota (Llanera) para conocer el potencial de las áreas empresariales asturianas y explorar vías de colaboración con compañías de la región.

El encuentro, organizado por la Federación de Áreas Empresariales de Asturias (AREAS) y la Fundación Cátedra China –iniciativa para reforzar las relaciones entre España, la Unión Europea y el país asiático– se celebró en la sede de AREAS, en el polígono llanerense. Allí se reunieron representantes institucionales y económicos chinos con empresas asentadas en distintos polígonos industriales de la región. El encuentro trató de identificar y abrir canales de contacto en ámbitos como el comercio internacional, la industria, la energía, la tecnología, la logística, la salud, la farmacia, la alimentación, el textil y los servicios empresariales.

La delegación estuvo encabezada por Qu Xun, ministro de la Embajada china, y contó con otros representantes diplomáticos, del Industrial and Commercial Bank of China Europe, del Consejo Chino para el Fomento del Comercio Internacional —CCPIT—, de China Mobile International y de GPRO Spain Development.

Durante la jornada, AREAS expuso a la delegación una visión del ecosistema empresarial de los polígonos asturianos, poniendo el foco en su capacidad productiva, logística, tecnológica y de servicios. Los empresarios asturianos describieron sus sectores de actividad, sus capacidades y su interés en estudiar oportunidades de cooperación con China.

El acto estuvo presidido por Pablo García-Vigón, presidente de AREAS, acompañado por Ignacio González, secretario general de la Federación. "Los polígonos asturianos son mucho más que espacios donde se ubican empresas. Son ecosistemas productivos, redes de colaboración, plataformas logísticas, centros de servicios y entornos de confianza para hacer negocios", señaló García-Vigón.

El empresario también destacó que el encuentro "refuerza el papel de AREAS como punto de conexión entre empresas, instituciones y oportunidades", y defendió que Asturias cuenta con "una red empresarial diversa, multisectorial y preparada para establecer relaciones de valor con mercados internacionales".

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Desde AREAS añadieron que la visita "supone un paso relevante para reforzar la proyección exterior de los espacios industriales del Principado y mostrar ante representantes institucionales y económicos de China la diversidad, especialización y capacidad de colaboración del tejido asturiano".