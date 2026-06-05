El estudio sobre la transformación de la economía asturiana en los últimos 50 años: bajo crecimiento, fuerte tercialización y un "boom" de asalariados

En los últimos 50 años, España ha experimentado uno de los mayores procesos de transformación económica y social de su historia reciente, elevando de forma significativa los niveles de renta, bienestar y competitividad del país. Sin embargo, ese proceso no ha sido homogéneo en todo el territorio. Mientras algunas provincias han registrado fuertes incrementos de población, actividad económica e inversión, otras continúan enfrentándose a desafíos vinculados al envejecimiento demográfico, la pérdida de población y las dificultades para atraer actividad empresarial. Asturias se sitúa más cerca de ese segundo grupo, según el estudio "50 años de evolución económica, social, empresarial e institucional de las provincias en España (1975-2025)", presentado ayer por la Cámara de Comercio de España y el Consejo General de Economistas de España.

"El estudio nos permite constatar la profunda transformación que ha vivido España en estas cinco décadas", resaltó José Luis Bonet, presidente de la Cámara de Comercio de España, pero también pone de manifiesto que, junto a avances muy significativos, "persisten aún ciertos desequilibrios territoriales y retos estructurales que condicionan las posibilidades de progreso de algunos territorios", apuntó Miguel Ángel Vázquez Taín, presidente del Consejo General de Economistas de España.

Bajo crecimiento y pérdida de población.

En el medio siglo estudiado, Asturias figura entre las regiones con un menor crecimiento medio anual del PIB real per cápita (próximo al 1% y con periodos, como el de 1985-1990, en el centro de la reconversión industrial, con las tasas más bajas de España); con pérdida de población (-3,80%), y con una baja tasa de crecimiento de la población ocupada (del 0,83%, solo por encima de Ávila, León, Lugo, Orense y Zamora, que tienen tasas negativas).

Fuerte "tercialización".

En la evolución de Asturias en el último medio siglo llama la atención la fuerte "tercialización" de su economía. La industria, la agroganadería y la construcción han perdido peso a favor del sector terciario. Asturias es una de las provincias en las que se ha registrado un mayor aumento del peso del empleo en los servicios, con una tasa del 43,1% solo superada por Orense (50,3%), Lugo (45,7%) y León (44,9%). "Los mayores aumentos del peso del empleo en los servicios se concentran en los territorios que partían de estructuras agrarias o industriales más intensivas, donde el retroceso del empleo agropesquero y la reconfiguración industrial fuerzan una reasignación hacia servicios (públicos y privados) para sostener la ocupación", señala el estudio.

Acentuada "asalarización".

Junto a una fuerte "tercialización", en Asturias se ha registrado también una acentuada "asalarización". En 1975, pese al fuerte peso del empleo industrial, el 59,2% de la población ocupada en Asturias era asalariada y esa tasa se ha disparado hasta el 83,2%. Es el reflejo de la pérdida del autoempleo en el campo, la pesca o el comercio, y el engorde de los servicios públicos. "Se consolida un patrón de empleo más vinculado a empresas y administraciones y menos a formas familiares o por cuenta propia", destaca el informe.

La mayor caída de inversión en infraestructuras.

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El estudio aborda otros factores y llama la atención que Asturias es la primera región y la segunda provincia (tras Zaragoza) donde más cae la inversión pública en infraestructuras en euros constantes (el 1,3%) en la comparativa entre los años 1975 y 2021.