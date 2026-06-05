La fabricación de los VAC en Asturias por Tess Defence se aplaza hasta septiembre

La fabricación en Asturias de los Vehículos de Apoyo de Cadenas (VAC), un blindado de combate tipo oruga especializado en el transporte de pequeños grupos de soldados, y que es uno de los principales programas de modernización de blindados del Ejército de Tierra español, se demorará unos meses respecto al calendario previsto y no arrancará hasta el próximo septiembre, según confirmaron fuentes del sector de la industria de defensa. El plazo original del inicio de los trabajos se estimaba en torno al pasado mes de abril.

El Ministerio de Defensa ya había anunciado en diciembre de 2023 la adjudicación del diseño de los VAC a Tess Defence, consorcio que por entonces estaba participado a partes iguales por Indra, Santa Bárbara Sistemas, Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) y Sapa Placencia. La siguiente fase del contrato tuvo lugar el pasado febrero, cuando el departamento ministerial dirigido por Margarita Robles formalizó la producción a Tess, ya entonces controlado por Indra, propietaria del 51%. La adjudicación consiste en la fabricación de 394 blindados VAC por un importe de 1.970 millones y un plazo de ejecución que finaliza en noviembre de 2035.

No obstante, fuentes de Tess Defence indicaron a LA NUEVA ESPAÑA que en el procedimiento de contratación que lleva a cabo el Ministerio de Defensa aún queda la adjudicación concreta de la ejecución del proyecto. Hasta que esta no se produzca, no podrán comenzar las labores de fabricación de los VAC. "Contábamos con que la ejecución se anunciara esta primavera, en torno a abril, pero se ha pospuesto hasta septiembre como pronto", explicaron desde Tess Defence.

De hecho, las fuentes consultadas añadieron que el volumen total del encargo será finalmente "inferior" a los 394 blindados inicialmente acordados, si bien no precisaron cuántos vehículos prevén fabricarse de aquí a 2035.

El consorcio Tess Defence para abordar la construcción de los vehículos blindados 8x8 "Dragón" del Ejército de Tierra. Hasta ahora, la alianza empresarial ha utilizado la fábrica de Santa Bárbara en Trubia (Oviedo) para producir las unidades. En el caso de los VAC está por determinar si todos esos trabajos se realizarán en Trubia, ya que Indra ahora dispone de la planta del Tallerón de Gijón –donde, de momento, prevé ensamblar los 8x8–, aunque está teniendo problemas para establecer una segunda factoría en Asturias ante la resistencia de la empresa de ingeniería Duro Felguera de vender su taller de construcciones mecánicas de Barros (Langreo).

Exhibición en París del 8x8

Mientras tanto, el programa del 8x8 "Dragón" avanza. A mediado de este mes, Indra lo presentará por primera vez en un evento internacional de Defensa. En concretó, lo hará entre los próximos días 15 y 19 en la feria Eurosatory, en París. Allí, la empresa española contará con un estand propio.

En paralelo, se suceden también los acercamientos entre los sectores de la automoción y la defensa. Una tendencia en la que el primero busca realizar una migración de capacidades hacia la industria militar que, al tiempo que contribuye a reforzar la soberanía europea en el ámbito de la defensa, también pretende contrarrestar las dificultades del sector del automóvil frente a la competencia asiática.

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En este contexto, el presidente de Seat, Markus Haupt, se pronunció esta semana por primera vez sobre la opción de que la compañía ponga su músculo productivo al servicio de la industria militar española y, en concreto, de Indra. "El Gobierno nos contactó activamente y nosotros abrimos las puertas", reconoció Haupt, que no obstante matizó que "aún no existe ningún proyecto concreto".