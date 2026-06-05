FADE y la patronal cántabra buscan que "se haga oír la voz del norte"

La presidenta de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), María Calvo, y el presidente de CEOE-Cepyme Cantabria, Enrique Conde, reclamaron ayer desde Oviedo "la importancia de que las empresas del norte hagan oír su voz en los centros de decisión y trasladen una realidad que no siempre se percibe con claridad desde Madrid", según rermarcó la patronal asturiana en un comunicado con motivo de la Jornada de Asociaciones FADE, un encuentro dirigido a reforzar el papel del asociacionismo empresarial.

En el encuentro, Calvo defendió el papel de las organizaciones empresariales como interlocutoras ante las administraciones y como "herramienta útil" para las empresas. "La función más evidente de una patronal es la interlocución con la administración, pero también es clave hacer proyectos conjuntos, prestar servicios a los asociados y compartir conocimiento", señaló.

Además, la empresaria gijonesa recalcó la importanca de que las asociaciones utilicen los recursos de FADE y trasladen sus necesidades para construir una posición empresarial más fuerte: "Os invito a que nos uséis, a que nos pidáis y a que nos deis toda la información, porque solo así podremos ser más fuertes".

Calvo y Conde mantuvieron un diálogo en el que abordaron algunos de los principales retos del tejido empresarial de Asturias, Cantabria y el conjunto de España, con especial atención en el absentismo laboral y la falta de talento cualificado.

La presidenta de FADE situó lo primero como uno de los grandes problemas de competitividad de la región. "Hace unos años era un problema que prácticamente se negaba y del que no se quería hablar; hoy hemos conseguido ponerlo encima de la mesa", afirmó Calvo, que defendió la urgencia de abordar el absentismo "con datos claros, diagnóstico real y medidas eficaces", y advirtió de que "el absentismo lo pagamos todos: lo pagan las empresas, lo pagan los compañeros y lo paga el conjunto del sistema".

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La gijonesa también subrayó la necesidad de "seguir impulsando medidas que faciliten la captación, retención y formación de profesionales".