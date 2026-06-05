Frente común de Asturias y Galicia contra el modelo de financiación autonómica

Los presidentes de Asturias y Galicia, Adrián Barbón y Alfonso Rueda, volvieron a demostrar este viernes que es más lo que los une que lo que los separa, a pesar de representar a partidos enfrentados (el asturiano al PSOE, el gallego al PP). Ambos plantearon, durante un encuentro en Ribadeo, un frente común contra el modelo de financiación autonómica, al menos en los términos actuales, e insistieron en que si no hay cambios su posición ante el Ministerio de Hacienda será un contundente rechazo.

“Nosotros partimos de una premisa: dialogar siempre que sea posible y actuar siempre que sea necesario. O lo que es lo mismo, nosotros estamos dispuestos a dialogar, pero si no hay una modificación sustancial de la propuesta que se ha hecho nuestra postura va a ser votar no”, afirmó Barbón, sobre la próxima ronda de reuniones bilaterales que se abrirá entre las comunidades y el ministerio.

El presidente asturiano volvió a reconocer que “no” le gustó que el punto de partida para debatir el modelo fuese un pacto de Pedro Sánchez con Oriol Junqueras (ERC), pero, “como apasionado de la historia”, recordó que todas las negociaciones que ha habido en esta materia “nacen de un acuerdo Cataluña-España”.

En todos los casos, posteriormente, hubo “diálogos bilaterales”. Eso no quiere decir, añadió, que el acuerdo final no deba contar con todas las comunidades y votarse en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

Barbón defendió que en estas reuniones es donde el Principado debe conseguir cambios en una propuesta que actualmente “beneficia al Levante”. Habló de envejecimiento, orografía, dispersión de la población… Y aseguró que la postura de su Gobierno seguirá marcada por los acuerdos de los congresos de la FSA, la Declaración de Santiago y el acuerdo del parlamento asturiano.

Por su parte, Alfonso Rueda lamentó que Pedro Sánchez parezca haberse olvidado de la Declaración de Santiago y se mantenga en las conversaciones bilaterales en lugar de una negociación multilateral. "Nos decimos todos a la cara lo que pensamos", dijo sobre ese documento. El mismo camino que exige ahora al Estado, el de que los recursos de todos se discutan entre todos.

Para el presidente gallego, la apertura de la negociación con las comunidades, al igual que la activación del proceso para los Presupuestos Generales, no es más que el "último conejo de la chistera, la última cortina de humo" del Ejecutivo de Pedro Sánchez. "Llevamos años sin presupuestos y ahora, de repente, sale con la reforma de la financiación y presupuestos el año que viene. Ya está bien, que la gente hable y venga un nuevo Gobierno de España", señaló.