El grupo aeronáutico Carreira creará en La Morgal un centro para formar a técnicos de helicópteros

El grupo aeronáutico español Carreira, a través de su filial Centervol, creará en el aeródromo de La Morgal (Llanera) un centro para formación de técnicos expertos en mantenimiento y reparación de helicópteros. Esto supone una ampliación de la actividad de Centervol en Asturias, donde cuenta con una planta de mantenimiento de helicópteros en el polígono de Silvota (Llanera) en la que trabajan medio centenar de profesionales dedicados, hasta la fecha, en aeronaves del consorcio europeo Airbus.

El CEO de Carreira y Centervol, Serafín Sánchez, ha anunciado este viernes el proyecto antes de una reunión con el consejero de Ciencia e Industria, Borja Sánchez; el consejero delegado de Airbus Helicopters en España, Fernando Lombo; y el vicepresidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, José Manuel Ferreira.

La reunión ha tenido como objetivo explorar localizaciones en el aeródromo de La Morgal que cumplan las necesidades del futuro centro formativo de Carreira, sobre el que todavía no existen datos concretos de inversión económica o personal. No obstante, el consejero de Ciencia ha indicado a este periódico que todo apunta a que serán instalaciones de nueva construcción que se ubicarán en terrenos del Principado.

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Por su parte, Serafín Sánchez no ha dado detalles sobre cuántos técnicos podrán recibir formación en el centro, pero que "habrá salidas laborales para todos los que quieran ingresar; si son cien, pues cien; si son 300, pues 300".