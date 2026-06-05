Grupo Siero, ejemplo de cómo la industria de la madera puede ser un aliado clave para mejorar el medioambiente

Grupo Siero defiende el papel de la industria de la madera como un sector estratégico para afrontar los retos de descarbonización, transición ecológica y desarrollo sostenible.

La madera representa un recurso renovable, de proximidad y capaz de almacenar carbono durante todo su ciclo de vida, convirtiéndose en una alternativa clave dentro de modelos de construcción y producción más sostenibles.

Además de su capacidad como sumidero natural de CO2₂, la industria de la madera, de la mano de Grupo Siero, contribuye a reducir la dependencia de materiales con mayor huella ambiental y favorece un modelo productivo basado en la economía circular, el aprovechamiento integral de los recursos y la generación de energía renovable a partir de biomasa.

A ello se suma su impacto positivo sobre el territorio y el medio rural, impulsando la gestión activa de los bosques, la reforestación, la creación de empleo y la fijación de población en zonas rurales.

En este contexto, Grupo Siero considera que la gestión forestal sostenible y la transformación responsable de la madera deben formar parte de las estrategias de descarbonización y transición ecológica a largo plazo.

Grupo Siero cuenta con una trayectoria de más de 80 años vinculada al territorio y al entorno rural asturiano. Actualmente gestiona más de 300 hectáreas de bosques de castaño y continúa ampliando su superficie forestal en la región.

Bosque de castaños / Cedida a LNE

Todos los bosques se gestionan bajo los estándares FSC® y PEFC, certificaciones que garantizan una gestión forestal ambientalmente responsable, socialmente beneficiosa y económicamente viable, asegurando además la trazabilidad de la madera desde su origen.

La compañía defiende la gestión activa y sostenible de los bosques como una práctica clave para conservar el territorio, generar actividad económica en el medio rural y contribuir a la lucha contra el cambio climático.

Nuevo proyecto de reforestación en Asturias

Además de la gestión sostenible de los bosques actuales, Grupo Siero ha iniciado un nuevo proyecto de reforestación orientado a recuperar superficies sin masa forestal y favorecer la regeneración del castaño en Asturias.

La iniciativa contempla plantaciones en terrenos abandonados y en montes con cepas que presentan signos de agotamiento, impulsando así la regeneración natural y la sostenibilidad futura de esta especie.

El proyecto se desarrollará entre 2026 y 2027 sobre una superficie inicial de 25 hectáreas distribuidas en distintos concejos asturianos.

Con esta actuación, la compañía busca reforzar la capacidad de captación de carbono del territorio y contribuir a largo plazo a los objetivos de neutralidad climática.

Un modelo de negocio orientado a la economía circular

La actividad de las empresas del grupo, tanto Maderas Siero como Siero Lam, se basa en un modelo de economía circular centrado en el máximo aprovechamiento de los recursos y la reducción del impacto ambiental.

El proceso comienza con madera procedente de bosques de proximidad, el 90% de ella viene de 100 km a la redonda, apostando por una cadena de suministro local y sostenible.

Bosque de castaños / Cedida a LNE

Durante la transformación industrial, la compañía trabaja para aprovechar al máximo la materia prima. Los subproductos que no pueden destinarse a otros usos se transforman en biomasa, utilizada como energía térmica para el secado de la madera, uno de los procesos de mayor consumo energético dentro de la actividad industrial.

Además, parte de esta biomasa se destina a la fabricación de pellet para terceros, favoreciendo así el aprovechamiento integral del recurso.

Avance hacia energías limpias y mejora ambiental de producto

Grupo Siero también ha iniciado un proceso de transformación energética mediante la incorporación de energía fotovoltaica en sus instalaciones.

Actualmente dispone de cerca de 2.900 paneles solares capaces de cubrir aproximadamente el 34 % del consumo energético de la compañía. Paralelamente, la empresa continúa avanzando en nuevas líneas de mejora ambiental aplicadas a sus productos y procesos, trabajando en sistemas de análisis y evaluación que permitan seguir impulsando criterios de construcción y producción sostenible.