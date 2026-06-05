Javier Fernández Teruelo, decano de Derecho: "Llevamos demasiado tiempo equiparando el uso de la IA con fraude académico; ese enfoque es un grave error"

El decano de la Facultad de Derecho, el catedrático Javier Fernández Teruelo, acaba de ser reelegido como presidente de la Conferencia de Decanos de Derecho de España. Entre los retos que se plantea está el papel de la inteligencia artificial en los estudios y los trabajos de fin de carrera. Teruelo cree que urge un cambio de estrategia. “Llevamos demasiado tiempo situados a la defensiva, equiparando el uso de la IA con fraude académico. Creo que ese enfoque es un grave error que, si no rectificamos rápido, vamos a pagar. La inteligencia artificial es una herramienta extraordinaria”, cree el decano, que plantea como posibles estudios para Oviedo un Grado de Derecho en inglés y dos dobles grados de Derecho y Procura.

¿Contento por su reelección?

Sin duda. Sobre todo, agradecido por la confianza y por el carácter unánime de la elección. No es sencillo que la facultad de una universidad periférica y de nuestro tamaño ostente la presidencia de todos los decanos de España. Lo habitual es que la presidencia la ejerza una de las grandes. Hay que tener en cuenta que hablamos de una conferencia que agrupa a 77 facultades de Derecho, tanto públicas como privadas, con más de 100.000 alumnos matriculados en toda España.

¿A qué la atribuye?

A principios del 2023, siendo vicepresidente, el entonces presidente cesó en su cargo y accedí a la presidencia con carácter temporal. En esos meses implantamos un modelo basado en una red de grupos de trabajo en el que los propios decanos y decanas analizamos las cuestiones que nos preocupan, se trabaja sobre ellas, se ponen en común sus experiencias y se proponen soluciones, que después son trasladadas a los órganos competentes. Hemos conseguido además que las autoridades políticas más relevantes participen en el proceso, acudiendo a las conferencias: el Ministro de Justicia y Relaciones con las Cortes, el secretario de Estado y varios secretarios generales. Eso ha propiciado una comunicación fluida de nuestras demandas. Ese modelo ha calado y creo que es lo que se ha querido refrendar primero con la elección, en 2023, y ahora en 2026 con la reelección.

¿Qué se plantea para los próximos años como presidente de los decanos?

Creo que es difícil encontrar un momento histórico con más retos a la vez. El primero, y más estructural, es el de la masificación en las facultades de Derecho. Desde los años noventa, debido a un aumento exponencial en la matrícula, se instauró un modelo que después se ha perpetuado y naturalizado: un modelo de enseñanza eminentemente teórico y unidireccional en aulas de 80 alumnos, lo que imposibilita la atención personalizada y el debate jurídico que requiere la profesión.

¿Es diferente en otros estudios?

Contrasta radicalmente con otros grados, como Medicina, donde la figura del profesor vinculado y las exigencias de la práctica clínica se convierten en una formación artesanal en grupos pequeños en consultas y quirófanos. Al no requerir costosos laboratorios ni infraestructuras complejas, el sistema universitario ha encuadrado a Derecho en el nivel más bajo de presupuesto y experimentalidad. El uso de los profesores asociados tampoco ha replicado el éxito del modelo médico, ya que la burocracia y el volumen de matriculados impiden trasladar el aprendizaje práctico de las instituciones jurídicas al alumnado, consolidando una preocupante brecha formativa.

El sistema universitario ha encuadrado a Derecho en el nivel más bajo de presupuesto y experimentalidad

¿Qué otros retos tienen?

En segundo lugar, como nos está pasando a todos, la irrupción de la inteligencia artificial está transformando radicalmente el ejercicio del Derecho y, por tanto, la forma en que debemos formar a los futuros juristas. También necesitamos revisar en profundidad los planes de estudio: llevamos más de veinte años desde el inicio del plan Bolonia y ha llegado el momento de evaluar con honestidad qué ha funcionado y qué necesita un cambio de rumbo. Es un proceso que lleva tiempo en marcha y los que no se anticipen lo van a pasar realmente mal.

¿Yla facultad asturiana? ¿Qué otros estudios singulares pueden llegar?

Estamos en un momento muy dinámico, con un incremento constante de alumnos, un 38% en cinco años. Por un lado, el grado en Criminología está consolidándose con muy buenos resultados, atrayendo alumnado con notas y capacidades muy altas. En cuanto a la segunda cuestión, estamos trabajando, en una fase aún inicial, dentro del proyecto Ingenium, en un grado en Derecho en inglés compartido con otras universidades europeas. Además del carácter internacional de un grado así, permite hacer un plan de estudios adaptado al momento actual, que necesariamente debe estar consensuado entre las universidades participantes y partiendo de cero, lo que abre posibilidades muy interesantes para, por ejemplo, integrar la inteligencia artificial sin condicionantes preexistentes en nuestra oferta formativa. Tenemos también entre manos y a corto plazo dos dobles másteres con Abogacía y Procura para dar respuesta a la demanda existente y paliar la situación actual de acceso a estas profesiones, que requieren algo más. Y en breve habrá que iniciar una nueva etapa en la planificación estratégica de la Facultad, que seguirá apostando ante todo por la calidad.

¿El grado de Criminología y el doble grado de Criminología y Derecho atraen a muchos alumnos de fuera de la región?

Sí, están captando estudiantes de otras comunidades autónomas. Es cierto que el interés de nuestros alumnos salidos de la EBAU es muy alto, como acreditan sus notas de acceso, por lo que un porcentaje elevado de quienes lo solicitan desde otras comunidades se acaba quedando fuera por falta de plazas.

¿Por qué piden que los exámenes de ingreso a la abogacía y la procura sean en presenciales?

España era una anomalía en la Unión Europea en el acceso a la profesión de abogado. En casi todos los países del entorno se exigía una formación práctica obligatoria y una prueba estatal tras acabar la carrera. Hasta ese momento, aquí bastaba con obtener la licenciatura en Derecho y pagar la cuota colegial para poder ejercer en los tribunales. En el año 2006, en un contexto de fuerte presión de organismos comunitarios, se aprobó una norma que establecía la obligatoriedad de un máster y después un examen nacional para acceder a la profesión. La primera prueba nacional oficial se celebró en 2014. Sin embargo, dicho modelo y la capacidad selectiva que se le suponía atribuyendo la condición de abogado a los mejor preparados no ha funcionado.

Casi todos aprueban.

Los datos hablan por sí solos. En una de las últimas grandes convocatorias, de los 5.932 aspirantes presentados, el 97,3% obtuvo el resultado de 'apto' para ejercer. Se ha convertido en un mero trámite, hasta el punto de que en la pandemia, por razones sanitarias, se estableció la prueba telemática y así se quedó después, con características muy singulares, como que el alumno se puede ausentar de la prueba hasta 15 minutos. El problema ya no es solo que damos un rodeo largo para llegar más o menos a donde estábamos, sino que el máster en esas condiciones es entendido por quienes lo cursan como un mero trámite para preparar un examen que está aprobado de antemano.

Los decanos defendemos que los exámenes de ingreso a la abogacía sean rigurosos, presenciales y garantizando la identificación del candidato

¿Qué consecuencias tiene?

Ha producido una gran desmotivación y una derivación de miles de alumnos a fórmulas de máster telemático que ofrecen todo tipo de facilidades. Según datos del SIIU (Sistema Integrado de Información Universitaria) del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, entre el 50% y el 60% del total nacional de alumnos matriculados en el máster de Acceso ya se corresponde a universidades online o a distancia y solo una de ellas concentra entre el 18% y el 22% de todos los aspirantes que se presentan al examen en España cada año. Los organismos responsables deben tomar cartas en el asunto. Los decanos defendemos que los exámenes sean rigurosos, presenciales, garantizando la identificación del candidato, unas condiciones iguales para todos y una evaluación que refleje con fidelidad el nivel de quien aspira a ejercer una profesión con tan alta responsabilidad social.

¿Cómo están los estudios de Derecho en España? ¿Hay una coordinación entre las diferentes facultades?

El Derecho en España está en un proceso de transformación profunda. El perfil del abogado está cambiando: el abogado junior de hoy puede estar en vías de extinción o al menos ya no debe realizar las tareas que realizaba hasta hace poco porque la IA ejecuta en segundos lo que antes llevaba horas. Eso obliga a replantearse qué enseñamos y, sobre todo, cómo lo enseñamos. En cuanto a la coordinación, la Conferencia de Decanas y Decanos es precisamente el instrumento para construirla. A través de los grupos de trabajo hemos avanzado mucho: en lenguaje jurídico claro, en el papel de las clínicas jurídicas, en la evaluación del proceso de Bolonia... Pero aún queda camino por recorrer. Todas las facultades cubren las mismas áreas jurídicas tradicionales, pero hay gran variedad en las optativas, en la formación humanística, en la integración de la práctica y, ahora especialmente, en la formación tecnológica, que va mucho más allá de aprender a usar determinadas aplicaciones de IA.

¿Cómo está afectando la llamada ciencia abierta en la continuidad de las revistas científicas de Derecho?

La ciencia abierta, u “open Access”, está generando un debate profundo en el ámbito académico jurídico. El modelo tradicional de las revistas científicas de Derecho en España se ha sustentado históricamente en la publicación de artículos sometidos a evaluación por pares, con acceso restringido mediante suscripción institucional o individual. La irrupción de las políticas de ciencia abierta, impulsadas desde la Unión Europea y asumidas por la ANECA en sus criterios de evaluación del profesorado, está obligando a un replanteamiento del modelo. El problema es que la transición no es gratuita. Las revistas de mayor prestigio en otras disciplinas han trasladado los costes al autor a través de los llamados APC (Article Processing Charges). El riesgo real es que la ciencia abierta, concebida para democratizar el conocimiento, acabe paradójicamente favoreciendo a quienes tienen más recursos para pagar por publicar. Desde la Conferencia de Decanas y Decanos estamos muy atentos a esta cuestión porque afecta directamente a la salud del ecosistema científico jurídico español. Necesitamos que los criterios de evaluación reconozcan la especificidad de nuestra disciplina y que se articulen fórmulas de financiación pública que permitan sostener revistas de calidad en acceso abierto sin trasladar el coste al autor.

¿Qué retos está planteando la inteligencia artificial a los estudios de Derecho y, más en concreto, en los trabajos de fin de carrera?

Llevamos ya demasiado tiempo situados a la defensiva, equiparando el uso de la IA con fraude académico. Creo que ese enfoque es un grave error que, si no rectificamos rápido, vamos a pagar. La inteligencia artificial es una herramienta extraordinaria de eficacia: un profesional de la justicia puede convertir su hora de trabajo en el equivalente a tres horas de rendimiento gracias a la IA, sin incurrir en ningún tipo de conflicto con criterios de ética e integridad. Negarle al alumno el aprendizaje de esa herramienta es prepararlo para un mundo que ya no existe. El reto real no es controlar si el estudiante usa IA, sino enseñarle a usarla bien: a saber qué preguntar, a verificar los resultados, a asumir la responsabilidad de lo que firma. Y, sobre todo, a entender que las respuestas verdaderamente buenas de la IA solo las obtiene quien domina profundamente la materia. Es imprescindible dominar la norma y sus conceptos porque, sin ese sustrato, la IA produce respuestas aparentemente impecables que pueden ser jurídicamente erróneas. Dicho de otro modo: la IA es tan buena como el jurista que la maneja.

Es curioso que, frente al uso indebido de la IA, se esté planteando la vuelta a los exámenes orales, algo que pone en valor capacidades esenciales del abogado: la oratoria, la argumentación, la prosodia.

Insisto en lo apuntado antes. Debemos abandonar esa posición defensiva ante la IA. El buen uso de la inteligencia artificial como instrumento de optimización del rendimiento jurídico no solo es legítimo, sino que necesariamente debe formar parte del proceso formativo. Todo ello es absoluta y necesariamente compatible con las cualidades que debe tener cualquier jurista: la oratoria, la argumentación o el análisis crítico, entre otras. Los problemas de fraude que hemos detectado se concentran en su inmensa mayoría en los trabajos fin de grado y fin de máster. Sin embargo, creo firmemente que el fraude a gran escala con trabajos realizados mayoritariamente con IA solo es posible si el tutor o los miembros del tribunal no se emplean a fondo en el asunto. Es muy difícil que ese modelo prospere con un tutor que realiza un seguimiento detallado y por fases de la elaboración del trabajo, y con un tribunal que desarrolla una labor realmente incisiva, planteando cuestiones dirigidas a acreditar no solo el conocimiento, sino la autoría. Para facilitar esa labor, en la Facultad hemos introducido algunos cambios en el modelo: la posibilidad de recurrir a otras fórmulas distintas al trabajo académico, el incremento del peso de la nota en el acto de defensa y la obligatoriedad de mantener un debate con el alumno para acreditar los aspectos antes comentados.

La Justicia está que arde, ¿cómo se podría bajar la temperatura?

Es un momento políticamente complejo y la Justicia es una de las instituciones más sensibles a ello. Cuando la independencia judicial se convierte en campo de batalla político, quien pierde siempre es la ciudadanía. Bajar la temperatura requiere, en primer lugar, que los actores políticos asuman que la Justicia es un contrapeso democrático; y, en segundo lugar, que los propios operadores jurídicos refuercen la cultura de la independencia y de la deontología. Desde la academia, nuestra responsabilidad es formar juristas que entiendan que el Derecho es un sistema que está únicamente al servicio de la sociedad.

Ya que lo plantea, ¿qué le parece el nuevo acceso a la judicatura que propone el Gobierno?

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