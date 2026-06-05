Los jóvenes asturianos ya están camino de ver a León XIV en Madrid: “Va a ser como el Coachella, pero en vez de Bad Bunny sale el Papa”

Grupos de chavales en el tiempo de descuento del calendario escolar, pandillas veteranas en las excursiones papales reviviendo escapadas de juventud, en el autobús fletado por el colegio o la parroquia, en coches particulares o en el autobús que cubre la ruta a Madrid. La comunidad católica asturiana empezó este viernes el viaje a la capital para acompañar a León XIV en su primera visita a España. Los madrugadores dormirán ya hoy en algunas residencias, parroquias y hoteles y tendrán tiempo suficiente para confraternizar con otros grupos de católicos antes de la vigilia con los jóvenes, programada para las ocho y media de la tarde en la plaza de Lima. La expectación es enorme, a la altura del resumen que les hace Ignacio Ovies, tutor del Colegio San Ignacio, a sus chavales: “Va a ser como un festival, como si fuera el Coachella, pero en vez de Bad Bunny sale el Papa”.

Desde Gijón. Los buenos recuerdos del colegio

En Gijón, el colegio La Asunción emprendía este viernes por la mañana uno de sus viajes más especiales. Un grupo de 16 alumnos y cuatro profesores partió en autobús hacia Madrid para vivir en primera persona la visita del Papa León XIV. La comitiva puso rumbo a la capital desde la estación de Alsa, si bien varios de los protagonistas se pasaron previamente por el centro educativo para compartir sus sensaciones con LA NUEVA ESPAÑA. Las emociones ya están a flor de piel. «Será una experiencia única; no creo que la podamos repetir», aseguraban los afortunados.

Por la izquierda, Martina Kanizsa, David del Barrio, Adolfo Cubillas, Candela Heredia, Blanca González, Águeda Suárez, Sara Álvarez y Sara Argüelles, en el colegio La Asunción de Gijón, antes de partir hacia Madrid. / Marcos León

Los estudiantes llevaban las maletas cargadas de ilusión. «Están muy motivados; es una manera de que vean que la Iglesia es universal, que no solo es lo que viven en el colegio y en Gijón», señaló Chuseta Fuente, coordinadora de bienestar y profesora de Religión, que destacó que esta visita del Papa supone «un revulsivo, sobre todo para los jóvenes». La Asunción estará presente tanto en la vigilia en la plaza de Lima de este sábado como en la misa del Corpus Christi del domingo en Cibeles. Ya tienen asignado un sector. «Debemos estar allí con horas de antelación por seguridad; tocan días de paciencia», subrayó Fuente.

«El Papa es la representación de la Iglesia y se agradece que esté tan implicado con llegar a los jóvenes y ver cómo pensamos», agradecía la alumna Águeda Suárez, de tercero de la ESO. «Nos hace mucha ilusión; lo guardaremos como uno de los buenos recuerdos del colegio», agregó su compañera Candela Heredia.

David del Barrio y Adolfo Cubillas, alumnos de Bachillerato, habían visto al anterior pontífice, el Papa Francisco, en El Vaticano. Ahora se «estrenan» con León XIV. «Se está involucrando con los jóvenes y es positivo poder compartir tiempo con él», valoró del Barrio. «Tengo muchas ganas de la experiencia; es un viaje para ti mismo, para participar de la fe», afirmó, por su lado, Cubillas.

Los alumnos saben desde hace unos meses que disfrutarán de este viaje. En cuanto surgió la oportunidad, todos corrieron a apuntarse. «Al saber que el Papa venía a España ya nos empezamos a movilizar para ir», confirmó Chuseta Fuente. La expedición se alojará en el Real Colegio Santa Isabel-La Asunción, ubicado en Atocha, y compartirá actividades de convivencia con otros colegios de la congregación, un aspecto que también entusiasma a los chavales.

Alumnos pequeños del colegio La Asunción de Gijón muestran sus manualidades realizadas con motivo del viaje de León XIV a Españ. / Marcos León

Como detalle adicional, que les vincula con los actos previstos en Madrid, explican que en la eucaristía del domingo formará parte el Cáliz de la Reina, conservado por el Museo de la Catedral de la Almudena. Realizado por la casa Ansorena en el siglo XIX, María de las Mercedes de Orleans se lo regaló en 1878 a las Religiosas de La Asunción.

En Oviedo. Las antiguas alumnas: “Llevamos esperando esto mucho tiempo”

Rocío Moreno y Claudia Flecha y Raquel Sanjuas son antiguas alumnas del Amor de Dios, hoy monitoras del centro. Este viernes madrugaron para subirse en uno de los primeros Alsas hacia Madrid. “Ver al Papa tan de cerca es una emoción que no se puede explicar, hay que vivirlo al menos una vez en la vida. Es nuestra conexión directa con la fe”, explicaba Moreno a las nueve en la estación de Oviedo. Aunque desde Oviedo solo salen ellas, en Madrid se juntarán con cientos de compañeras de otros colegios del Amor de Dios del resto del país y se alojarán en uno de los centros de la red. “Llevamos esperando una convivencia así mucho tiempo”, confesaron. Si algo tenían claro es que no se iban a perder ni un punto de la agenda del Papa o, al menos, eso intentarán.

Por la izquierda, Raquel Sanjuas, Claudia Flecha y Rocío Moreno. / J. Novo

A poco más de media hora, en la otra punta de la ciudad, la expedición del Colegio San Ignacio ya había llenado un autobús y se disponía a partir del barrio de Llamaquique. En Madrid les esperaban otros 2.000 estudiantes de los colegios de los jesuitas de otras partes del país. “Tenemos muchas ganas de ver al Papa, pero también de encontrarnos con nuestros compañeros de otros centros”, señalaba Inés Pérez, alumna del colegio en Oviedo. “Yo les digo que va a ser como un festival, como si fuera el Coachella, pero en vez de Bad Bunny sale el Papa”, explicaba Ignacio Ovies, tutor del centro. Confiesan que con el Papa Francisco tenían una conexión especial por su condición de jesuita, pero ven en esta visita “una oportunidad de conectar con el nuevo pontífice”, añadió Javier del Cueto, antiguo alumno del colegio.

Dentro del autobús del colegio San Ignacio. / J. Novo

Otra expedición, organizada por la Asociación Montealegre, había logrado reunir a casi medio centenar de personas ayer a primera hora de la tarde, rumbo a Madrid en un autobús. “Es algo muy emocionante, nos vamos a encontrar con la cara visible de Jesús en la Tierra y vamos a poder compartir la peregrinación con el resto de los hermanos”, contó emocionada Rena Aguirre, de la Asociación Montealegre. Su predisposición a viajar y llevar la fe por el mundo le recordaba, dijo, a la que tenía Juan Pablo II: “Hay que darle tiempo para que defina su camino”. Marta González, compañera de expedición, tuvo la oportunidad de ver a otros Papas, pero no escondía su emoción por ver a León XIV. “Es sencillo, está con la gente del pueblo. Me parece muy positivo que vaya a hablar en el Congreso, lo veo necesario teniendo en cuenta la situación en la que estamos”, añadía. Laura Fernández encuentra en la visita del Papa un refugio espiritual: “Estar cerca de él me hace sentir la bendición, esa sensación de estar protegida. Su visita nos recuerda qué es lo realmente importante: hacer las cosas con amor, sin necesidad de lujos materiales”. La Asociación Montealegre lleva años realizando peregrinaciones y viajes religiosos, pero para Ana Ayala, veterana de la entidad, esta visita tiene un carácter muy especial: “En este momento de incertidumbre mundial hace falta un mensaje de esperanza, un revulsivo que nos vuelva a centrar en el camino”.

Salida de Avilés. Una experiencia “muy guay” para la gente joven de la parroquia

Un grupo de once personas de la Unidad pastoral de La Magdalena, en Avilés, partía este viernes a las 15.00 horas de la parroquia desplazados en una furgoneta de alquiler y un coche particular. “Será un encuentro de la iglesia joven y viva”, expresó la catequista de confirmación Celeste López, una de las participantes en el viaje. “El objetivo de este encuentro es reafirmar mi fe, estoy ilusionada y con ganas de vivirlo con todos”, añadió. Para Bruno Rodríguez Sanz, de 17 años, es una experiencia “muy guay”, para compartir con el movimiento joven de la parroquia: “Tengo ganas de vivir este viaje con la parroquia, siempre hay buen ambiente”, explicó el joven, que se confirmó en 2025 y ya ha participado en otros encuentros papales como el de Lisboa en 2023 con el papa Francisco y una visita a Roma el pasado año. Celeste López también participó en las JMJ con Benedicto XVI en 2012.

La expedición de La Magdalena. / I.G.

Junto a ellos, Yanira Turienzo Almeda, de 15 años, que se confirmará el próximo año, afrontaba el viaje “nerviosa e ilusionada”. “Este tipo de encuentros me valen para recargar energías, para reconectar con Dios y claro, ver al Papa”, señalaba la joven momentos antes de subirse en la furgoneta y de que el párroco de La Magdalena, David Cuenca, bendijera la expedición de su unidad pastoral a Madrid. “Otras cinco personas de grupos de la diócesis partirán en la madrugada del sábado al domingo”, detalló el párroco, que viajará a Madrid el domingo por la noche.

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Además, otro grupo formado por 17 personas de la parroquia de San Nicolás de Bari de Avilés viajará en la madrugada del viernes al sábado en autobús con destino a Madrid.